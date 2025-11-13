Liên hợp quốc khởi động dự án 5 triệu USD, rót vốn cho nông dân Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 11/11, Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) của Liên hợp quốc phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Vĩnh Long khởi động dự án “Cơ chế tài chính sáng tạo hỗ trợ thích ứng trong sinh kế vùng đất ngập nước” (IFIA).

Với tổng vốn 5 triệu USD, dự án IFIA thí điểm và thể chế hóa các cơ chế tài chính khí hậu sáng tạo, hỗ trợ nông dân quy mô nhỏ, đồng bào dân tộc thiểu số và thanh niên tại các vùng ven biển Việt Nam thích ứng với tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại lễ khởi động dự án. (Ảnh: IFAD)

Dự án được triển khai song song với CSAT - Dự án Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng khí hậu do IFAD tài trợ, hướng tới thúc đẩy hợp tác công – tư và đổi mới sáng tạo trong phát triển nông nghiệp bền vững.

Tập trung vào nuôi trồng thủy sản sinh thái, du lịch sinh thái và quản lý rừng ngập mặn bền vững, dự án sẽ tạo điều kiện để nông dân tiếp cận vốn, ứng dụng công nghệ thích ứng và tham gia vào chuỗi giá trị nông nghiệp thân thiện môi trường.

“Dự án giúp cộng đồng địa phương chủ động hơn trong thích ứng khí hậu”, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, khẳng định. “Đây là cơ hội để vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ tài nguyên thiên nhiên”.

Ông Ambrosio Barros, Giám đốc Quốc gia IFAD tại Việt Nam, nhấn mạnh: “Chúng tôi đầu tư vào những giải pháp mang lại lợi ích hài hòa cho cả nông dân và hệ sinh thái. IFIA được thiết kế để có thể mở rộng, nhân rộng và tạo chuyển đổi thực sự”.

Dự án IFIA sẽ thử nghiệm và nhân rộng các công cụ tài chính đổi mới trong các hoạt động sinh kế ven biển, góp phần bảo tồn và sử dụng bền vững hệ sinh thái đất ngập nước và rừng ngập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án kéo dài từ tháng 6/2025 đến tháng 6/2029, với đánh giá giữa kỳ vào tháng 1/2027 và đánh giá cuối kỳ vào tháng 12/2029.