Trí Dương Group ra mắt dòng shophouse mặt đường 30m tại The Sensia

(VTC News) -

Tọa độ giao thương sầm uất với shophouse đại lộ 30m

Trong quá trình mở rộng không gian đô thị, thành phố Vinh đang hình thành thêm những điểm đến thương mại mới, nơi nhu cầu an cư có thể song hành với hoạt động kinh doanh và dịch vụ.

Nắm bắt xu hướng này, Vinh District với quy mô 190 sản phẩm gồm shophouse, liền kề và biệt thự, được phát triển theo hướng tạo lập một khu phố có nhịp sống thương mại liên tục. Điểm nhấn trong giai đoạn ra mắt là dãy shophouse mặt tiền lớn trên đại lộ Minh Giang rộng 30 m, bên cạnh các sản phẩm liền kề và bộ sưu tập biệt thự song lập số lượng giới hạn.

Dãy shophouse trên đại lộ Minh Giang rộng 30 m. (Ảnh: The Sensia)

Vinh District được quy hoạch với nhiều khu vực kinh doanh gắn với từng điểm đến và chức năng cụ thể. Các vị trí được giới thiệu gồm khu vực gần đại quảng trường, chợ nổi ven sông, đại lộ Minh Giang 30 m và nút giao nội khu giữa hai trục đường 18 m và 15 m, cạnh trường liên cấp.

Cách tổ chức này tạo điều kiện để phát triển nhiều mô hình kinh doanh, từ bán lẻ, ẩm thực, dịch vụ cá nhân đến văn phòng và lưu trú. Trong đó, shophouse trên đại lộ Minh Giang có lợi thế về mặt tiền, khả năng nhận diện và tiếp cận khách hàng.

Phân khu cũng được quy hoạch kết nối với hệ thống đường nội khu có lộ giới từ 12 m đến 18 m, kết hợp cùng tuyến Lê Mao kéo dài và các tiện ích nội khu như quảng trường trung tâm và công viên ven sông hoàn thiện, sẽ tạo sự đồng bộ về không gian công cộng và hạ tầng giao thông.

Không gian giao thương mang dấu ấn Chợ Vinh

Một định hướng đáng chú ý của Vinh District là phát triển không gian văn hóa và giao thương gắn với bản sắc Chợ Vinh.

Phân khu được giới thiệu như điểm đến cho các hoạt động cộng đồng, sự kiện và lễ hội truyền thống mang màu sắc Nghệ An. (Ảnh: The Sensia)

Hơn 10 tuyến phố kinh doanh được định hướng tạo thành hệ thống giao thương liên hoàn, với sự tham gia của các thương hiệu địa phương và nhiều thương hiệu ở các phân khúc khác nhau. Không gian đi bộ, xe đạp, scooter… cũng được tính đến nhằm tăng tính thuận tiện trong trải nghiệm đô thị. Hệ thống an ninh ứng dụng công nghệ AI được giới thiệu như một giải pháp hỗ trợ môi trường sống và kinh doanh an toàn.

Mô hình “5-minute downtown” hướng đến khả năng tiếp cận các nhóm tiện ích thiết yếu trong bán kính khoảng 5 phút đi bộ, từ giáo dục, thương mại, giải trí đến thư giãn và chăm sóc sức khỏe. Đây là cách tiếp cận phù hợp với xu hướng phát triển các khu đô thị có tính kết nối cao, giảm nhu cầu di chuyển xa trong sinh hoạt hằng ngày.

Dấu ấn kiến trúc giao thoa và không gian “Ở - Kinh doanh” tối ưu

Vinh District mang ngôn ngữ kiến trúc là sự giao thoa tinh tế giữa tinh thần Nhật Bản, kiến trúc Đông Dương và các vật liệu bản địa. Mặt đứng công trình sử dụng lam nhôm giả gỗ kết hợp mái ngói chóp nhẹ và bảng màu trầm ấm, vừa mang hơi thở hiện đại vừa gần gũi với văn hóa bản địa.

Các giải pháp thiết kế thụ động như mái đua, cửa trượt, lam chắn nắng cùng bốn khoảng đệm linh hoạt trong - ngoài nhà giúp chống nắng nóng hiệu quả, tối ưu hóa lưu thông không khí và kết nối hài hòa với cảnh quan thiên nhiên.

Shophouse Vinh District được thiết kế để tối ưu công năng: tầng dưới phù hợp kinh doanh, trong khi các tầng trên bảo đảm không gian sinh hoạt riêng tư cho gia đình. (Ảnh: The Sensia)

Đặc biệt, đối với dòng sản phẩm shophouse chủ lực trên đại lộ Minh Giang, phương án thiết kế này giúp công trình đáp ứng trọn vẹn “bài toán kép”: tầng dưới tối ưu hóa không gian kinh doanh, trong khi các tầng trên vẫn bảo đảm sự riêng tư, tiện nghi tuyệt đối cho sinh hoạt gia đình.

Nằm trong tổng thể khu đô thị The Sensia rộng 20,05 ha, Vinh District không chỉ mở ra cơ hội đầu tư sinh lời bền vững mà còn hứa hẹn trở thành biểu tượng thương mại và an cư mới tại khu vực Trường Vinh, Nghệ An.