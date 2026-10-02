Trellia Vista - chốn an cư vừa vặn gu sống của gia đình hiện đại

(VTC News) -

Gia đình trẻ và nhu cầu về “khoảng nghỉ” không ngắt quãng

Theo đại diện chủ đầu tư, với các gia đình trẻ tại đô thị lớn, nhu cầu sinh hoạt sau giờ làm thường kéo theo nhiều lần di chuyển. Trẻ cần nơi vận động, người lớn muốn đi bộ, tập luyện hoặc gặp gỡ bạn bè, trong khi các thành viên vẫn cần thời gian nghỉ ngơi và ở bên nhau. Vì vậy, khoảng cách từ nhà đến tiện ích, không gian xanh và khu sinh hoạt cộng đồng ngày càng được cân nhắc khi lựa chọn nơi ở.

Gia đình trẻ ngày càng ưu tiên chất lượng sống, với mọi tiện ích trong bán kính đi bộ.

Tiêu chí chọn nhà của thị trường cũng đang dịch chuyển theo hướng này. Theo CBRE Việt Nam, người mua nhà thế hệ mới ngày càng quan tâm đến phong cách sống toàn diện, trong đó môi trường xanh, mật độ phát triển hợp lý, công viên, tiện ích giáo dục, chăm sóc sức khỏe và không gian cộng đồng trở thành yếu tố quan trọng bên cạnh căn nhà. Nói cách khác, giá trị của nơi ở ngày càng được nhìn rộng hơn bốn bức tường, bao gồm cả môi trường mà một gia đình sẽ sống, vận động, nghỉ ngơi và gắn kết mỗi ngày.

Trellia Vista - đưa thiên nhiên vào từng khoảng sống

Thuộc phân khu compound cuối cùng của khu đô thị Mizuki Park ở Nam Sài Gòn, tháp Trellia Vista mở ra không gian sống vừa đủ riêng tư để tìm thấy sự an yên, vừa đủ kết nối để dễ dàng tận hưởng hệ tiện ích và nhịp sống phong phú của toàn đô thị.

Trellia Vista - nơi thiên nhiên, mặt nước và nhịp sống cộng đồng giao hòa trong từng trải nghiệm thường nhật.

Tòa tháp sở hữu địa thế liền kề hai mặt nước hiếm có, cùng ngôn ngữ kiến trúc cảm hứng từ cây tre - hình ảnh gắn với sự vững chãi và vượng khí trong quan niệm phương Đông. Cây xanh và mặt nước đan cài quanh phân khu, tạo thành những “vòng đệm sinh thái” tự nhiên. Ngôn ngữ kiến trúc tinh tế hòa quyện cùng mảng xanh dịu mắt tạo nên không gian sống riêng tư, ấm cúng và đong đầy sự thư thái.

Nhưng giá trị của vị trí này không chỉ dừng lại ở cảnh quan bên ngoài. Trellia Vista được nâng cấp về thiết kế với cao độ tầng 3,3 m và hệ kính full-height cao 2,4 m, góp phần mở rộng trường nhìn, tăng khả năng đón ánh sáng và kết nối không gian bên trong với thiên nhiên bên ngoài.

Nhờ đó, lợi thế ven nước được chuyển hóa thành một phần của trải nghiệm sống: đón ánh sáng len vào căn phòng vào buổi sáng, tận ngắm những khoảng xanh hay cảnh quan mặt nước thay đổi theo từng thời điểm trong ngày qua khung cửa rộng mở.

Từ khoảng riêng đến những trải nghiệm trong vài bước chân

Tại Trellia Vista, trải nghiệm sống được mở rộng qua hai lớp tiện ích: hệ tiện ích riêng trong compound Trellia Cove và hệ sinh thái chung của toàn khu đô thị Mizuki Park. Ngay trong phân khu, cư dân có thể tiếp cận các tiện ích như Clubhouse, hồ bơi, khu BBQ, Picnic, Outdoor Gym/Yoga, Golf Practice… được bố trí gần nơi ở, vừa đảm bảo sự thuận tiện, vừa giữ được tính riêng tư của không gian compound.

Từ lớp tiện ích riêng này, trải nghiệm tiếp tục mở rộng ra cảnh quan ven nước liền kề, nổi bật với công viên bờ sông rộng 3.500 m² và đường dạo ven nước. Xa hơn là toàn bộ hệ sinh thái của Mizuki Park, tạo nên sự chuyển tiếp từ khoảng sống riêng tư đến những không gian chung đa dạng của khu đô thị.

Trellia Vista thuộc khu đô thị Mizuki Park - hiện là chốn an cư của hơn 4.000 gia đình.

Bước ra ngoài không gian compound, cư dân Trellia Vista tiếp tục thừa hưởng hệ sinh thái đã hiện hữu của Mizuki Park. Vớilà 103.000 m² mảng xanh và 17.000 m² kênh đào, chuỗi công viên chủ đề, đường dạo ven nước và quảng trường tạo nên mạng lưới không gian chung xuyên suốt khu đô thị. Cùng với đó là hệ thống giáo dục, thương mại, y tế và không gian sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng nhiều nhu cầu thường nhật của cư dân.

Nếu không gian là nơi các thành viên gần nhau, thì trải nghiệm cộng đồng là “chất keo” tạo nên chiều sâu của sự gắn kết. Tại Mizuki Park, yếu tố này trở thành một phần trong nhịp sống thường nhật của hơn 4.000 gia đình, với chuỗi lễ hội, sự kiện diễn ra xuyên suốt 365 ngày trong năm.

Với người mua nhà, điều này cũng tạo nên một khác biệt đáng kể: Trellia Vista không đứng riêng như một tòa tháp mới, mà được cộng hưởng từ cảnh quan, tiện ích và cộng đồng đã hình thành tại Mizuki Park. Với gia đình trẻ, đó là lựa chọn một ngôi nhà mới nhưng chất lượng sống xung quanh đã có thể nhìn thấy, chạm đến và trải nghiệm - nơi thiên nhiên hiện diện gần hơn và những nhu cầu thường nhật được kết nối trong chính nơi mình trở về.