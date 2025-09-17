Trao hơn 54 triệu đồng đến người phụ nữ dân tộc Dao bị gỗ đè dập cơ thể

(VTC News) -

Ngày 16/9, đại diện Báo điện tử VTC News phối hợp cùng Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trao số tiền 54.096.641 đồng tới gia đình bà Lý Thị Khoa, 58 tuổi, dân tộc Dao, trú tại xã Quy Đức, tỉnh Phú Thọ (trước đây thuộc xã Đoàn Kết, tỉnh Hòa Bình).

Bà Khoa là nhân vật trong bài viết "Người mẹ Dao bị gỗ đè dập cơ thể, con nghẹn lời 'chẳng còn gì để lo viện phí'", đăng trên VTC News ngày 30/6.

Đầu tháng 6, trong lúc đi vác gỗ thuê để kiếm sống, bà Khoa không may bị một khúc gỗ có đường kính khoảng 30 cm đè trúng, dẫn đến đa chấn thương nghiêm trọng.

Đại diện gia đình bà Khoa đón nhận sự giúp đỡ của bạn đọc. (Ảnh: Khắc Việt)

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị vỡ đốt sống L2, chấn thương gan độ II, thận độ III, tràn dịch màng phổi hai bên, gãy nhiều xương sườn và xương đòn. Tình trạng của bà diễn tiến phức tạp, phải điều trị tại khoa Ngoại Tim mạch và Lồng ngực, theo dõi sát và thực hiện nhiều thủ thuật chuyên sâu.

Gia đình bà Khoa thuộc diện hộ nghèo tại xã đặc biệt khó khăn. Nguồn sống chủ yếu dựa vào ruộng nương, thu nhập bấp bênh, chỉ đủ ăn qua ngày. Căn nhà không có tài sản gì đáng giá ngoài chiếc xe máy cũ và vài sào ruộng bậc thang.

Sau khi bài viết đăng tải, nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm gửi lời hỏi thăm và động viên bà Khoa. Thông qua tài khoản của Báo điện tử VTC News, độc giả quyên góp và ủng hộ tổng số tiền hơn 54 triệu đồng để hỗ trợ chi phí điều trị và phục hồi.

Anh Triệu Văn Mai, con trai bà Khoa, xúc động gửi lời cảm ơn tới Báo điện tử VTC News, độc giả, các nhà hảo tâm cùng đội ngũ y, bác sĩ đã quan tâm, đồng hành và sẻ chia cùng gia đình trong giai đoạn khó khăn.

“Số tiền được giúp đỡ vô cùng quý báu, tôi sẽ dùng toàn bộ để tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng cho mẹ. Gia đình tôi xin trân trọng cảm ơn”, anh Mai nghẹn ngào nói.