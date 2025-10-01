Tranh cãi chuyện cho nghỉ học muộn, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì?

Chiều 30/9, mưa lớn, mọi ngả đường của Hà Nội biến thành sông, phương tiện ra đường chết máy, tắc cứng. Trong số đó, có nhiều xe đưa đón học sinh của các trường học cũng đứng im nhiều giờ đồng hồ. Phụ huynh rơi vào cảnh “chôn chân” giữa đường và không đón được con.

Nhiều ý kiến cho rằng, ngành giáo dục Hà Nội phản ứng quá chậm trễ khi không quyết định cho học sinh toàn thành phố nghỉ học từ sáng 30/9.

Về việc này, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết trong tất cả chỉ đạo từ đầu năm học, trước mỗi đợt mưa bão, trong đó có lần này, Sở GD&ĐT đều yêu cầu các trường chủ động phương án, hình thức học phù hợp, nhất là ở những nơi ngập lụt.

Các hiệu trưởng trường học dựa trên tình hình thực tế để quyết định cho học sinh lùi thời gian vào học, nghỉ học và có kế hoạch dạy bù phù hợp.

"Hà Nội có nhiều trường học với hàng triệu gia đình, việc quyết định nghỉ học trên diện rộng sẽ phải cân nhắc kỹ. Nhiều phụ huynh vẫn phải đi làm, con nghỉ học, gặp khó khăn không có người trông nom. Hơn nữa, không phải khu vực nào cũng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, ngập lụt nên các nhà trường căn cứ tình hình thực tế để quyết định là phù hợp", đại diện Sở này nói.

Cũng theo đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội, sáng 30/9, Sở GD&ĐT có văn bản chỉ đạo chủ động ứng phó với bão số 10. Thay vì đột ngột thông báo nghỉ toàn thành phố vào gần trưa, khi nhiều học sinh đã tới trường, các trường tiếp tục chủ động phương án trông, giữ hoặc trả học sinh khi phụ huynh chưa đến đón được sẽ hợp lý hơn. "Thực tế có nhiều trường thông báo phụ huynh đón con ngay từ sau khi kết thúc học buổi sáng, nghỉ buổi chiều", đại diện Sở nói.

Nhiều học sinh phải lội nước đi học (Ảnh: Tiền Phong)

Đến chiều tối 30/9, khi các tuyến đường đều ngập sâu, qua trao đổi với ban, ngành phụ trách giao thông, đô thị của Hà Nội và được biết, trong hôm nay sẽ vẫn còn nhiều điểm ngập, có thể nước không rút hết trong ngày.

Do đó, Sở GD&ĐT ra quyết định cho học sinh tất cả các trường học từ mầm non, tiểu học, THCS - THPT trên toàn Thành phố nghỉ ngày 1/10 để đảm bảo an toàn cho các em cũng như thầy cô giáo.

Chia sẻ với Tiền Phong, hiệu trưởng các trường học cũng cho biết, từ ngày 29/9 và sáng sớm 30/9, khi thấy mưa to, đường có nguy cơ ngập, một số trường đã chủ động cho học sinh nghỉ học hoặc chuyển sang học trực tuyến.

Một số trường tạo điều kiện cho phụ huynh bằng cách, những em nhà gần, đường sá thuận lợi có thể đưa con đến trường học và ăn bán trú. Đối với những em nhà xa, đường ngập phụ huynh căn cứ thực tế để quyết định.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, sáng nay, các trường học chịu ảnh hưởng của mưa ngập đang dọn dẹp, vệ sinh, khử khuẩn để đón học sinh quay lại trường học.