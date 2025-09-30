Phụ huynh ở Hà Nội mang thùng chậu, lội bì bõm đón con tan trường

Tính đến 16h15 hôm nay 30/9, nhiều tuyến phố chìm trong “biển nước”, trong đó không ít trường học cũng bị ngập nặng. Nhiều phụ huynh rối bời, loay hoay tìm cách đón con.

Tại Trường Tiểu học Triều Khúc (phường Thanh Liệt), một số phụ huynh đã mang cả thùng, chậu đến trường đón con nhỏ.

Một phụ huynh mang thùng đến trường, cho con ngồi vào thùng để tránh bị ngập nước.

Có phụ huynh khác mang theo chậu để hỗ trợ con tránh ngập.

Mỗi người tìm một cách thức để có thể đón con về nhà an toàn.

Nhiều tuyến đường bị ngập sâu khiến phụ huynh vất vả trong hành trình đón con

Chia sẻ với VietNamNet, anh L.B (phường Thanh Liệt, Hà Nội) cho biết, chiều nay anh có một “trải nghiệm đón con đáng nhớ”.

“Lần đầu tiên ở Hà Nội, tôi phải lội gần 1km nước để đón con. Không chuẩn bị được vật dụng hỗ trợ, tôi đành bế con trai trên tay. Đường đi khó khăn, đi một đoạn hai bố con lại phải dừng nghỉ. Mỗi khi có xe lớn chạy qua, sóng nước ập đến khiến tôi chới với, suýt ngã”, anh L.B kể.

Trường THCS &THPT Nguyễn Tất Thành kê bàn thành lối đi để học sinh không phải lội nước ra về giờ tan trường. (Ảnh: PHCC)

Chị M.H (phường Đại Mỗ) cũng chia sẻ, dù nhà cách trường 4km, nhưng do nhiều tuyến phố ngập nặng, chiều nay chị quyết định đi bộ, chấp nhận lội nước để đón con. “Để đảm bảo an toàn, hai mẹ con tôi đi rất chậm, dò dẫm giữa biển nước”, chị nói.

Trong các nhóm chat lớp học, phụ huynh liên tục cập nhật tình hình ngập, nhắn nhau những tuyến đường an toàn tạm thời. Có người gửi con lại trường chờ nước rút, có người nhờ bạn bè gần đó đón hộ, cũng có người chấp nhận lội nước để đưa con về.

Trưa nay, do mưa ngập sâu các lối vào Trường THCS Cổ Nhuế 2 (phường Đông Ngạc), lực lượng quân đội đã phải điều xe chuyên dụng đến để chở các học sinh ra khỏi trường, đến khu vực đường Phạm Văn Đồng để phụ huynh đón về.

Xe chuyên dụng tới Trường THCS Cổ Nhuế 2 để đưa học sinh vượt đoạn đường nước sâu ra khỏi trường. (Ảnh: N.H)

Ngập nặng tại Liễu Giai, Văn Cao, phụ huynh phải lội nước cõng con từ trường về. Ảnh: Thạch Thảo

Trước diễn biến mưa bão, Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị các trường và cơ sở giáo dục thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả.

Các đơn vị cần rà soát, chuẩn bị kế hoạch theo phương châm “4 tại chỗ”; kiểm tra hệ thống cây xanh trong khuôn viên, kịp thời xử lý hoặc cảnh báo những cây có nguy cơ gãy đổ; di dời tài sản, thiết bị, hồ sơ đến nơi an toàn.

Tại các trường vùng tâm bão, đặc biệt có học sinh bán trú, cần phối hợp chặt chẽ với phụ huynh và chính quyền để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, đồng thời chuẩn bị đủ nước uống, lương thực, thực phẩm cho thời gian ở lại trường.

Trong trường hợp học sinh không thể đến lớp do ngập lụt, các cơ sở giáo dục phải chủ động xây dựng hình thức học tập phù hợp. Sau mưa bão, khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, bảo đảm an toàn và phòng chống dịch bệnh.

Sở cũng yêu cầu tuyệt đối không tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt tập thể đặc biệt là nơi có nguy cơ ngập úng, sạt lở. Thiết lập kênh thông tin với cha mẹ học sinh để quản lý học sinh khi tham gia các hoạt động tại địa phương, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro có thể xảy ra do mưa bão.