(VTC News) -

Tôm nuôi và tôm tự nhiên khác biệt về cách chúng đến với bàn ăn của chúng ta, và điều đó cũng ảnh hưởng đến hương vị, dinh dưỡng.

Tôm nuôi và tôm tự nhiên khác nhau thế nào về hương vị?

Tôm tự nhiên được đánh bắt từ môi trường hoang dã như biển, sông hoặc hồ. Chúng lớn lên trong điều kiện tự nhiên, ăn các sinh vật phù du, tảo và sinh vật nhỏ khác. Ngược lại, tôm nuôi được nuôi trong các ao, bể nhân tạo, thường ở các trang trại quy mô lớn. Tôm nuôi được cung cấp thức ăn công nghiệp, dùng kháng sinh để chống dịch bệnh và đôi khi cả chất tăng trưởng để đảm bảo năng suất.

Sự khác biệt về môi trường sinh trưởng này dẫn đến những khác biệt lớn về chất lượng và giá cả. Theo các chuyên gia thủy sản, Việt Nam hiện là một trong những nước xuất khẩu tôm nuôi lớn nhất thế giới, nhưng tôm tự nhiên luôn được săn đón vì độ hiếm.

Tôm nuôi chất lượng cao có thể ngon gần bằng tôm tự nhiên.

Tôm nuôi và tôm tự nhiên loại nào ngon hơn? Nếu từng thưởng thức tôm tự nhiên, bạn sẽ nhận ra thịt tôm thường săn chắc, ngọt thanh và có hậu vị đậm đà. Điều này đến từ chế độ ăn đa dạng và môi trường sống tự nhiên, giúp tôm tích lũy nhiều khoáng chất.

Trong khi đó, tôm nuôi có thịt mềm hơn, vị ngọt nhẹ, đôi khi hơi béo do thức ăn công nghiệp. Nhiều người dùng mô tả tôm nuôi nhạt hơn, đặc biệt nếu ao nuôi không được quản lý tốt. Tuy nhiên, tôm nuôi chất lượng cao từ các trang trại đạt chuẩn (như GlobalGAP) vẫn có thể ngon gần bằng tôm tự nhiên.

Mẹo nhỏ để phân biệt tôm nuôi và tôm tự nhiên: Khi nấu, tôm tự nhiên thường giữ được độ dai ngay cả khi luộc lâu, còn tôm nuôi dễ bị bở nếu chế biến quá kỹ.

Sự khác biệt về dinh dưỡng giữa tôm nuôi và tôm tự nhiên

Về giá trị dinh dưỡng, cả tôm nuôi và tôm tự nhiên đều giàu protein, omega-3, và khoáng chất như i-ốt, selen. Tuy nhiên, tôm tự nhiên thường có hàm lượng vi chất cao hơn nhờ môi trường sống đa dạng. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng tôm tự nhiên chứa nhiều axit béo omega-3 hơn, hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Ngược lại, tôm nuôi có thể chứa dư lượng kháng sinh hoặc hóa chất nếu trang trại sử dụng không kiểm soát. Dù vậy, các trang trại hiện đại ngày càng cải thiện, tuân thủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Để đảm bảo dinh dưỡng, hãy chọn tôm nuôi từ nguồn uy tín và kiểm tra xuất xứ. Nếu bạn lo ngại về tồn dư hóa chất, tôm tự nhiên là lựa chọn an tâm hơn, dù giá cao hơn.

Tôm nuôi thường rẻ hơn tôm tự nhiên, dao động từ 150.000-300.000 đồng/kg tùy loại, trong khi tôm tự nhiên như tôm sú biển có thể lên đến 500.000-800.000 đồng/kg. Lý do là tôm nuôi dễ sản xuất hàng loạt, trong khi tôm tự nhiên có sản lượng không nhiều, phụ thuộc vào mùa vụ.

Tôm nuôi và tôm tự nhiên đều có ưu, nhược điểm riêng. Tôm tự nhiên vượt trội về hương vị và dinh dưỡng nhưng đắt và khó tìm. Tôm nuôi tiết kiệm, tiện lợi nhưng cần chọn nguồn đáng tin cậy. Dù chọn loại nào, hãy cân nhắc nhu cầu, túi tiền và giá trị bền vững.

Về mặt môi trường, tôm nuôi có thể gây ô nhiễm ao nuôi nếu không quản lý tốt, nhưng đánh bắt tôm tự nhiên quá mức lại đe dọa hệ sinh thái biển. Nếu bạn ưu tiên bền vững, hãy chọn tôm nuôi từ các trang trại đạt chứng nhận hoặc tôm tự nhiên từ nguồn đánh bắt có kiểm soát.