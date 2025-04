TP Thủ Đức đề xuất sáp nhập 34 phường thành 12 phường mới

Theo UBND TP Thủ Đức, dân số của TP Thủ Đức tính đến 31/12/2024 là 1.374.739 người, mật độ dân số trung bình là 6.497 người/km2.

TP Thủ Đức có 34 đơn vị hành chính phường với 644 khu phố.

Thực hiện sắp xếp, dự kiến sắp tới, từ 34 phường, TP Thủ Đức sẽ sáp nhập còn 12 phường gồm phường: Hiệp Bình, Tam Bình, Thủ Đức, Linh Xuân, Long Bình, Tăng Nhơn Phú, Phước Long, Long Phước, Long Trường, An Khánh, Bình Trưng và Cát Lái.

Đồ họa 12 phường mới của TP Thủ Đức. (Ảnh: UBND TP Thủ Đức)

Sáp nhập phường Hiệp Bình Chánh, phường Hiệp Bình Phước và một phần phường Linh Đông thành đơn vị hành chính mới, lấy tên phường Hiệp Bình, có diện tích 16,01 km2, quy mô dân số là 191.878 người.

Sáp nhập phường Bình Chiểu, phường Tam Bình và phường Tam Phú thành đơn vị hành chính mới, lấy tên phường Tam Bình, có diện tích 10,71 km2, quy mô dân số là 146.569 người.

Sáp nhập phường Bình Thọ, phường Linh Chiểu, phường Trường Thọ, một phần của phường Linh Tây và phần còn lại của phường Linh Đông thành đơn vị hành chính mới, lấy tên phường Thủ Đức có diện tích 8,81 km2, quy mô dân số là 120,738 người.

Sáp nhập phường Linh Trung, phường Linh Xuân và phần còn lại của phường Linh Tây thành đơn vị hành chính mới, lấy tên phường Linh Xuân, có diện tích 12,29 km2, quy mô dân số là 153.725 người.

Sáp nhập phường Long Bình, phường Long Thạnh Mỹ thành đơn vị hành chính mới, lấy tên phường Long Bình, có diện tích 29,78 km2, quy mô dân số là 100.760 người.

Sáp nhập phường Hiệp Phú, phường Tân Phú, phường Tăng Nhơn Phú A, phường Tăng Nhơn Phú B thành đơn vị hành chính mới, lấy tên phường Tăng Nhơn Phú, có diện tích 16,16 km2, quy mô dân số là 181.317 người.

Sáp nhập phường Phước Bình, phường Phước Long A, phường Phước Long B thành đơn vị hành chính mới, lấy tên phường Phước Long, có diện tích 9,23 km2, quy mô dân số là 123.442 người.

Sáp nhập phường Long Phước và phường Trường Thạnh thành đơn vị hành chính mới, lấy tên phường Long Phước, có diện tích 34,29 km2, quy mô dân số là 46.902 người.

Sáp nhập phường Long Trường và phường Phú Hữu thành đơn vị hành chính mới, lấy tên phường Long Trường, có diện tích 24,49 km2, quy mô dân số là 71.026 người.

Sáp nhập phường An Khánh, phường An Lợi Đông, phường Thảo Điền, phường Thủ Thiêm và một phần phường An Phú thành đơn vị hành chính mới, lấy tên phường An Khánh, có diện tích 14,82 km2, quy mô dân số là 73.629 người.

Sáp nhập phường Bình Trưng Đông, phường Bình Trưng Tây và phần còn lại phường An Phú thành đơn vị hành chính mới, lấy tên phường Bình Trưng, có diện tích 15,58 km2, quy mô dân số là 108.139 người.

Sáp nhập phường Cát Lái và phường Thạnh Mỹ Lợi thành đơn vị hành chính mới, lấy tên phường Cát Lái, có diện tích 19,65 km2, quy mô dân số là 56.614 người.