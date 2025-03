Công an TP.HCM giải thể Công an TP Thủ Đức, 16 quận và 5 huyện

(VTC News) -

Sáng 1/3, Công an TP.HCM tổ chức lễ công bố các quyết định về sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Giám đốc Công an TP.HCM Lê Hồng Nam trao quyết định cho 6 cán bộ nghỉ chờ hưu. (Ảnh: Sỹ Đông)

Theo đó, kể từ ngày 1/3, ngành công an không tổ chức công an cấp huyện. Điều này đồng nghĩa với việc Công an TP Thủ Đức, 16 quận và 5 huyện chính thức giải thể, phù hợp với chủ trương cải tổ tổ chức bộ máy.

Tại hội nghị, Công an TP.HCM công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy mới của Công an TP.HCM và công an cấp xã. Đồng thời, công bố quyết định của Giám đốc Công an TP.HCM liên quan đến việc bố trí công tác, giải quyết chế độ nghỉ chờ hưu cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ và chiến sĩ.

Từ ngày 1/3, ngành công an tiếp nhận thêm 5 nhiệm vụ quản lý nhà nước mới, gồm: An toàn thông tin mạng; an ninh hàng không; cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tú; sát hạch, cấp giấy phép lái xe; quản lý lý lịch tư pháp.

Trước đó, ngày 28/2, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TP.HCM và Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM đã bàn giao 4 cơ sở cai nghiện ma túy (Bố Lá, Bình Triệu, Thanh thiếu niên 2 và Nhị Xuân) cho Công an TP.HCM quản lý.

Ngoài ra, các phòng chuyên môn thuộc Công an TP.HCM cũng đã tiếp nhận hồ sơ, công việc liên quan đến lĩnh vực sát hạch, cấp phép lái xe và quản lý lý lịch tư pháp.