Gần 2 năm sau sạt lở, dự án kè Thanh Đa ở TP.HCM vẫn dang dở

Gần 2 năm kể từ sau vụ sạt lở nghiêm trọng tại khu vực bờ kè Thanh Đa (phường Bình Thạnh, TP.HCM), dự án xây dựng kè kiên cố vẫn chưa được triển khai. Người dân sinh sống quanh khu vực này vẫn phải đối mặt với nỗi lo thường trực khi mùa triều cường và mưa lớn kéo về.

Những căn nhà xuống cấp, bị bỏ lại khi gia đình phải di dời vì sạt lở.

Chiều 23/9, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại khu vực bờ kè Thanh Đa (phường Bình Thạnh), đoạn sạt lở kéo dài khoảng 200m, nhiều trụ kè đã bị nước đánh sập.

Thống kê sơ bộ, có khoảng 15 hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp, trong đó có những hộ phải di dời khẩn cấp để bảo đảm an toàn. Nhiều người dân tiếp tục sinh sống dọc tuyến kè cho biết, họ luôn trong trạng thái bất an, đặc biệt khi mùa triều cường hằng năm trùng vào các tháng 8–9 Âm lịch. Nền đất yếu cộng với hệ thống kè tạm bợ khiến nguy cơ mất an toàn luôn thường trực.

Cơ quan chức năng gắn biển cảnh báo sạt lở.

Trước đó, vào năm 2023, trước tình trạng bờ kè kiên cố tại Thanh Đa bị sạt lở, xuống cấp nghiêm trọng, UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương xây dựng tuyến kè mới đoạn 1.1 kênh Thanh Đa, dài 478m, nhằm thay thế phần kè đã hư hỏng.

Theo quyết định, phạm vi giải tỏa được tính từ mép kè vào bờ 10m. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 90 tỷ đồng, bao gồm hạng mục kè, hệ thống thoát nước và khuôn viên cây xanh (chưa tính chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng).

Tuy nhiên, đến giữa năm 2025, dự án vẫn chưa khởi công. Người dân địa phương cho biết đã nhiều lần tiếp xúc với các đoàn khảo sát, nhiều cơ quan báo chí cũng từng ghi nhận thực tế tại khu vực, song đến nay mọi việc vẫn chưa có chuyển biến cụ thể.

Bà Nguyễn Thị Tươi (78 tuổi), người dân sống sát mép kè, cho biết bà mong sớm có phương án rõ ràng để ổn định cuộc sống: “Ai nằm trong diện giải tỏa thì sớm được di dời, ai ở lại thì được phép xây dựng ổn định. Chúng tôi chỉ mong dự án được triển khai để bà con yên tâm”.

Cột trụ bê tông ven dọc bờ kè Thanh Đa nứt toác, bị sóng đánh sập.

Một số hộ khác cũng phản ánh tình trạng sinh hoạt bị ảnh hưởng do sụt lún. Bà Trần Thị Đào (SN 1965) từng sinh sống ngay sát kè nhưng phải chuyển đi vì đất liên tục bị lún, mưa xuống là ngập. Bà cho biết, nỗi lo lớn nhất là sự an toàn của con cháu trong gia đình nên thường dặn các cháu nhỏ không đến gần khu vực kè.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Biển, hiện còn sinh sống tại khu vực, chia sẻ mong muốn dự án sớm khởi công để ổn định lâu dài. Theo bà, việc có công trình kiên cố sẽ giúp người dân yên tâm hơn, tránh cảnh lo lắng khi triều cường dâng cao hay khi xuất hiện các vết nứt mới.

Ghi nhận tại khu vực Thanh Đa, nhiều hộ dân đã được di dời đến các chung cư trong chương trình tái định cư. Tuy nhiên, những hộ còn lại vẫn chờ đợi thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ hoặc di dời. Nhiều người bày tỏ nguyện vọng muốn được biết rõ tiến độ để chủ động sắp xếp cuộc sống, thay vì ở trong tình trạng chờ đợi kéo dài.

Công trình chống sạt lở bán đảo Thanh Đa được chia thành 4 đoạn, trong đó đoạn 1 đã hoàn thành, còn gần 9 km ở 3 đoạn khác vẫn chậm tiến độ.

Khu vực Thanh Đa vốn là một trong những điểm nóng về sạt lở ven sông tại TP.HCM, từng được đưa vào danh sách ưu tiên xử lý. Việc dự án kè kiên cố chưa triển khai khiến cuộc sống hàng chục hộ dân vẫn trong tình trạng thiếu ổn định, đặc biệt khi mùa mưa bão và triều cường đang đến gần.

Người dân ở đây cho biết, mong mỏi lớn nhất hiện nay là thành phố sớm có phương án cụ thể để giải quyết dứt điểm tình trạng này, nhằm bảo đảm an toàn và ổn định lâu dài cho cuộc sống.