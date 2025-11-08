TP.HCM: Nam thanh niên đang đi bộ gần tủ điện thì co giật ngã xuống, nguy kịch

Công an phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM) đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ nam thanh niên nghi bị điện giật nguy kịch.

Hơn 20h ngày 8/11, triều cường kết hợp mưa lớn khiến đường Đề Thám lênh láng nước. Lúc này, một thanh niên 20 tuổi đang đi bộ trên vỉa hè bất ngờ co giật, ngã xuống đường.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Thời điểm xảy ra vụ việc, mưa lớn khiến đường Đề Thám nước ngập lênh láng.

Công an phường Cầu Ông Lãnh cùng nhân viên điện lực nhanh chóng đến hiện trường.

Phát hiện vụ việc, người dân hô hoán, gọi điện báo lực lượng chức năng song không dám lại gần hỗ trợ do bên cạnh có tủ điện, họ nghi nạn nhân bị điện giật.

Theo lời người dân chứng kiến, một người đàn ông tìm cách kéo thanh niên ra ngoài, sơ cứu rồi chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Công an phường Cầu Ông Lãnh và nhân viên điện lực sau đó đến cắt điện. Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân, chưa xác định nạn nhân có bị điện giật hay không.