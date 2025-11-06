Phòng mưa ngập, nhiều trường ở TP.HCM cho học sinh tan trường sớm

(VTC News) -

Ngày 6/11, Trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn (Phường Tân Định, TP.HCM) đã phát thông báo đến phụ huynh về bão số 13 Kalmaegi đang di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp, có thể ảnh hưởng xấu đến thời tiết và giao thông.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh và thuận tiện cho phụ huynh đưa đón, nhà trường điều chỉnh giờ tan học trong hai ngày 6 và 7/11. Cụ thể: học sinh khối 6, 7 ra về lúc 15h45; học sinh khối 8, 9 ra về lúc 16h.

Các giáo viên chủ nhiệm sẽ thông tin đầy đủ đến phụ huynh và hướng dẫn học sinh chuẩn bị ra về theo khung giờ mới, đảm bảo an toàn khi di chuyển trong sân trường.

Trường học ở TP.HCM điều chỉnh giờ tan học sớm hơn để phòng mưa ngập.

Các giám thị, bảo vệ và nhân viên y tế của trường phụ trách phân luồng cổng ra vào, hỗ trợ che mưa, cảnh báo an toàn và xử lý các tình huống phát sinh.

Trường Trung học cơ sở Huỳnh Khương Ninh cũng thông báo tới phụ huynh vào chiều 6/11, điều chỉnh giờ tan học từ 16h55 xuống 16h15 để học sinh về nhà an toàn trước nguy cơ mưa lớn và triều cường dâng cao.

Nhà trường yêu cầu phụ huynh chủ động sắp xếp thời gian đưa đón con đúng khung giờ điều chỉnh, trang bị áo mưa, nón che, đồng thời tuân thủ hướng dẫn phân luồng của giám thị và bảo vệ để tránh ùn ứ.

Trong trường hợp phụ huynh đến trễ do lý do bất khả kháng, học sinh sẽ được giữ lại trường để chờ.

Ngày 5/11, Sở GD-ĐT TPHCM đã có thông báo gửi các cơ sở giáo dục về việc khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp ứng phó ảnh hưởng của bão Kalmaegi.

Theo đó, sở đề nghị thủ trưởng các cơ sở giáo dục chuẩn bị sẵn sàng phương án để ứng phó với ảnh hưởng của bão, nhất là giông, lốc, sạt lở, ngập úng do mưa lớn kết hợp triều cường gây ra.

Đặc biệt, tạm hoãn các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh trước, trong và sau khi bão diễn ra, cho đến khi công tác đảm bảo an toàn trở lại bình thường.