TP.HCM lắp 8 thang máy cầu vượt bộ hành Metro số 1

(VTC News) -

Ngày 5/1, đại diện Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM cho biết, thành phố khởi công dự án xây dựng và lắp đặt thang máy tại các cầu vượt bộ hành kết nối các nhà ga trên cao của tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Quy mô dự án gồm 8 thang máy, tải trọng 1.000 kg, bố trí tại 7 cầu vượt bộ hành dọc theo tuyến Metro số 1.

Cụ thể, ga Tân Cảng có 1 thang máy đặt tại vỉa hè đường Nguyễn Hữu Cảnh; ga An Phú được bố trí 2 thang máy tại dải phân cách và vỉa hè đường song hành Võ Nguyên Giáp; các ga Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Khu Công nghệ cao mỗi ga lắp đặt 1 thang máy tại vỉa hè đường song hành; riêng ga Đại học Quốc gia bố trí 1 thang máy tại dải phân cách đường song hành.

TP.HCM khởi công lắp đặt 8 thang máy tại các cầu vượt bộ hành dọc Metro số 1, nhằm xóa rào cản tiếp cận, hỗ trợ người yếu thế đi lại thuận tiện, an toàn.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị, sau khi chủ trương đầu tư được UBND TP.HCM phê duyệt, đơn vị đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 cùng các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát thực tế lưu lượng hành khách tại các cầu vượt bộ hành.

Trên cơ sở đó, phương án lắp đặt thang máy được hoàn thiện và triển khai thi công, với thời gian dự kiến khoảng 6 tháng.

Hình ảnh phối cảnh thang máy tại ga Tân Cảng.

Dự án triển khai nhằm tăng cường tiện ích, bảo đảm điều kiện tiếp cận thuận lợi, an toàn cho hành khách sử dụng Metro, đặc biệt là các nhóm hành khách yếu thế như người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ mang thai.

Đây cũng là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, từng bước thu hút người dân tham gia giao thông công cộng.

Song song với việc lắp đặt thang máy, dự án còn triển khai đồng bộ các hạng mục phụ trợ như lối đi bộ tiếp cận có mái che, ram dốc dành cho người khuyết tật, hệ thống camera giám sát và loa thông báo thông minh, góp phần hình thành không gian di chuyển an toàn, thân thiện tại khu vực các nhà ga trên cao.

Hiện tuyến Metro số 1 vận chuyển trung bình khoảng 60.000 lượt hành khách mỗi ngày. Việc bổ sung hệ thống thang máy và các hạng mục phụ trợ được kỳ vọng sẽ khắc phục những bất tiện phát sinh trong quá trình vận hành, đồng thời khẳng định định hướng phát triển giao thông công cộng lấy người dân làm trung tâm.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị, khi hoàn thành, dự án không chỉ giúp người dân tiếp cận metro dễ dàng hơn mà còn góp phần thúc đẩy thói quen di chuyển xanh, văn minh, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững của TP.HCM.

Ngày 18/12/2025, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM thông tin, trong giai đoạn từ ngày 22/12/2024 đến 15/12/2025, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 đã vận hành an toàn hơn 78.194 lượt tàu, phục vụ khoảng 18,95 triệu lượt hành khách, đạt 114,21% so với kế hoạch đề ra. Bình quân mỗi tháng, tuyến Metro số 1 phục vụ trên 1,5 triệu lượt khách, tương đương khoảng 52.000 lượt/ngày. Đặc biệt, vào các dịp lễ, Tết, lượng hành khách tăng mạnh, có thời điểm vượt mốc 110.000 lượt/ngày.