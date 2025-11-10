TP.HCM chốt thời gian khởi công metro Bến Thành - Tham Lương tháng 1/2026

(VTC News) -

Thông tin từ UBND TP.HCM ngày 10/11, Thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai Dự án xây dựng tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Theo kế hoạch, từ tháng 10 đến tháng 12/2025, các phần việc sẽ hoàn thành gồm: trình và ban hành kế hoạch triển khai dự án; lập và thẩm định báo cáo giữa kỳ và báo cáo cuối kỳ của Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường điều chỉnh, cùng các báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án.

Trong tháng 11 và 12/2025, chủ đầu tư sẽ triển khai các phần việc chuẩn bị; dự kiến khởi công toàn tuyến ngày 15/1/2026, thi công đồng loạt từ ngày 16/1/2026.

Phần đền bù giải tỏa, di dời hạ tầng kỹ thuật của tuyến metro số 2 Bến Thành-Tham Lương đã cơ bản hoàn tất.

Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, xử lý linh hoạt các vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị đầu tư; tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự để triển khai đúng tiến độ.

Kế hoạch của UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và phường xã nơi tuyến metro số 2 đi qua chủ động rà soát, tinh gọn quy trình, thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong phân loại hồ sơ, xác định cấp độ ưu tiên xử lý, nhằm rút ngắn tối đa thời hạn giải quyết so với quy định hiện hành.

Việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ tiến độ xử lý hồ sơ, đồng thời xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân chậm trễ cũng được đặt ra.

Sở Xây dựng được giao làm cơ quan thường trực, theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch. Định kỳ 2 tuần một lần, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp tình hình báo cáo UBND TP.

UBND TP.HCM cũng đã có văn bản chấp thuận áp dụng các quy định của Nghị quyết số 188 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM, đối với các hoạt động tiếp theo của dự án chưa triển khai; đồng thời không phải thực hiện lại thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư.

Thành phố cũng thống nhất cập nhật chi phí hoạt động của chuyên gia tham gia thẩm định vào tổng mức đầu tư.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị được giao tổ chức lập, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

Ông Trần Võ Anh Minh, Phó Trưởng phòng Quản lý đường sắt đô thị - Sở Xây dựng TP.HCM cho biết tổng thời gian thi công tuyến metro này dự kiến là 57 tháng và đi vào vận hành chính thức vào tháng 12/2030.

Trước khi vận hành chính thức, dự kiến tàu sẽ chạy thử nghiệm 3 tháng, bắt đầu từ tháng 9/2030.

Hiện tuyến metro 2 Bến Thành - Tham Lương đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, các đơn vị đang thực hiện những bước cuối cùng di dời hạ tầng kỹ thuật điện, nước tại các khu vực xây dựng các nhà ga ngầm.

Giai đoạn 1 của metro số 2 Bến Thành - Tham Lương dự kiến khởi công tháng 1/2026, vận hành tháng 12/2030. (Nguồn: Sở Xây dựng TP.HCM)

Tuyến metro số 2 có tổng chiều dài chiều dài 62,17 km, với 42 nhà ga.

Giai đoạn 1 Bến Thành - Tham Lương hơn 11,6km, gồm 9 ga ngầm và 1 ga trên cao, kết nối trực tiếp với metro số 1 tại ga Bến Thành. Tổng vốn đầu tư dự án là 47.890 tỷ đồng, được chuyển toàn bộ từ vốn ODA sang ngân sách TP.HCM theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 188.

Tuyến metro này được thiết kế với tốc độ vận hành tối đa 90/80 km/h, giai đoạn đầu sẽ phát triển 14 đoàn tàu, mỗi đoàn tàu 3 toa.

Theo tính toán từ chủ đầu tư, dự kiến giai đoạn đầu, lưu lượng khách hàng ngày của metro số 2 Bến Thành - Tham Lương đạt 227.000 khách trong thời gian đầu vận hành. Riêng cao điểm lượng khách qua tuyến này đạt khoảng 11.856 khách/giờ.

Dự án được phê duyệt chủ trương năm 2010, bắt đầu khởi động 1 từ năm 2019, với kế hoạch ban đầu khai thác vào năm 2026 nhưng đã điều chỉnh thời gian hoàn thành đến cuối năm 2030.

Khi hoàn thành, tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối khu trung tâm với phía Tây Bắc TP.HCM, giảm tải cho tuyến số 1 và các trục đường bộ hiện hữu, góp phần xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, xanh và bền vững cho đô thị.