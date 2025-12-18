Hoàn tất giải phóng mặt bằng cho Metro số 2 TP.HCM, khởi công đầu năm 2026

(VTC News) -

Ngày 18/12, thông tin từ Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM, công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã hoàn thành 100%. Công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật dự kiến sẽ hoàn tất vào đầu năm 2026, tạo điều kiện để khởi công toàn tuyến theo kế hoạch.

Tuyến Metro số 2 có tổng chiều dài 11,269 km, trong đó đoạn đi ngầm dài 9,255 km, đoạn trên cao dài 0,846 km; gồm 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 khu Depot. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 57.000 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP.HCM.

Theo Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, tuyến Metro số 2 TP.HCM đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, dự kiến khởi công toàn tuyến vào 15/1/2026. (Ảnh minh họa)

Theo ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM, Metro số 2 là dự án trọng điểm của thành phố, đồng thời là dự án tiên phong áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 188.

Dự án có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, đi qua khu vực đô thị có mật độ dân cư cao, đòi hỏi công tác chuẩn bị kỹ lưỡng.

Hiện Ban Quản lý Đường sắt đô thị đang phối hợp với các sở, ngành và đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cần thiết, bao gồm trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án; lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu EPC; đồng thời lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế FEED đối với các hạng mục dự kiến khởi công. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm đủ điều kiện khởi công toàn tuyến vào ngày 15/1/2026.

Thời gian qua, UBND TP.HCM đã chấp thuận phương án công nghệ cho tuyến Metro số 2 và đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, thống nhất danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho dự án.

Theo phương án đề xuất, tuyến sẽ được nâng cấp mức độ tự động hóa lên GoA4, vận hành hoàn toàn tự động, không có lái tàu và nhân viên trên tàu.

Ông Phan Công Bằng cho biết, việc lựa chọn công nghệ mới tuân thủ hệ thống tiêu chuẩn châu Âu, tích hợp công nghệ tiên tiến, đồng thời đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam. Việc cập nhật công nghệ cũng nhằm bảo đảm khả năng kết nối đồng bộ, liên thông với tuyến Metro số 1 và các tuyến đường sắt đô thị khác trong tương lai.

Sau khi hoàn thành, Metro số 2 sẽ đóng vai trò trục xương sống kết nối khu vực trung tâm với khu vực Tây Bắc TP.HCM, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách công cộng trên hành lang Đông - Tây, dọc trục Bến Thành - Cách mạng Tháng Tám – Trường Chinh - Tham Lương. Dự án được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường đô thị và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Ngoài ra, theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM, hiện nhiều nhà thầu đang quan tâm, đề xuất nghiên cứu đầu tư một số tuyến khác, gồm tuyến Metro số 4 (đoạn Đông Thạnh - Hiệp Phước), Metro số 5 (đoạn ga cầu Sài Gòn - Depot Long Trường), Metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm), tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và Metro số 3 (đoạn An Hạ - Hiệp Bình Phước).

Đối với các tuyến đường sắt đô thị đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, hiện UBND TP.HCM đã giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và làm chủ đầu tư đối với 9 dự án tuyến đường sắt đô thị. Trong đó, 7 tuyến đường sắt đô thị thuộc danh mục được phê duyệt tại Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 28/3/2025, bao gồm: - Tuyến số 1: Bến Thành - An Hạ. - Tuyến số 2: Bến Thành – Thủ Thiêm và Tham Lương - Củ Chi. - Tuyến số 3: Hiệp Bình Phước - Bình Triệu - Ngã 6 Cộng Hòa - Tân Kiên - An Hạ. - Tuyến số 4: Đông Thạnh (huyện Hóc Môn cũ) – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Bến Thành - Nguyễn Hữu Thọ - Khu đô thị Hiệp Phước. -Tuyến số 5: Long Trường - Xa lộ Hà Nội - Cầu Sài Gòn - Bảy Hiền - Depot Đa Phước. - Tuyến số 6: Vành đai trong. - Tuyến số 7: Tân Kiên - đường Nguyễn Văn Linh - Thủ Thiêm - Thảo Điền - Thanh Đa - Khu Công nghệ cao - Vinhomes Grand Park. Ngoài ra, 2 tuyến đường sắt đô thị được giao nhiệm vụ theo Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 15/8/2025, gồm: - Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên, TP.HCM). - Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 (Thành phố Thủ Dầu Một - TP.HCM).