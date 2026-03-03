TP.HCM kiến nghị Trung ương cân đối bổ sung khoảng 220.000 tỷ đồng làm metro

(VTC News) -

Thông tin trên được Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường nêu từ điểm cầu TP.HCM tại phiên họp Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt sáng 3/3.

Ông Bùi Xuân Cường cho biết, Thành phố đang tập trung ưu tiên quy hoạch, kế hoạch triển khai và áp dụng các cơ chế chính sách đặc thù đầu tư đường sắt đô thị.

Thành phố đang hết sức chủ động triển khai, kế hoạch từ nay đến năm 2030 cơ bản sẽ hoàn thành 6 tuyến metro kết nối. Trong đó, ưu tiên đặc biệt trục kết nối giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành.

Đến năm 2030, TP.HCM cơ bản sẽ vào 6 tuyến metro kết nối, ưu tiên đặc biệt trục kết nối giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành.

Theo ông Cường, giữa tháng 1, tuyến Metro 2 đoạn từ Tham Lương về Bến Thành đã khởi công. Tuyến này có phần liên quan đến kết nối sân bay Tân Sơn Nhất.

Thành phố đang đẩy nhanh các phần việc để trong tháng 4 này khởi công tiếp đoạn từ Bến Thành đi Thủ Thiêm. Và đến tháng 6 sẽ khởi công tuyến từ Thủ Thiêm đến sân bay Long Thành.

TP.HCM đang phối hợp chặt chẽ với Cục Đường sắt, để nghiên cứu, rà soát và đề xuất khung tiêu chuẩn áp dụng riêng cho đường sắt TP.HCM, hướng tới việc từng bước hình thành ngành công nghiệp đường sắt trong nước.

Ông Cường cho biết, để đẩy nhanh tiến độ các dự án metro, TP.HCM vận dụng cơ chế đặc thù, đồng thời tập trung tối đa các cơ chế hiện có, bao gồm quy định về BT (hợp đồng xây dựng - chuyển giao) và các cơ chế sử dụng nguồn vốn chủ động của Thành phố. Đồng thời, giao cho một số nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất các dự án cụ thể, bao gồm cả các tuyến đường kết nối liên quan.

Quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị của TP.HCM sau sáp nhập với hơn 1.000 km.

Các nhà đầu tư quan tâm, tìm hiểu về quy hoạch hệ thống đường sắt đô thị của TP.HCM.

Thành phố dự kiến tập trung triển khai 10 tuyến đường sắt trong giai đoạn 2026 - 2030, bao gồm cả các tuyến làm trước và các tuyến chuyển tiếp hoàn thành vào giai đoạn 2030 - 2035, với tổng số vốn cho kế hoạch này là 345.000 tỷ đồng.

Hiện nay TP.HCM mới chỉ cân đối được khoảng 40% số vốn này, tương đương 125.000 tỷ đồng.

Do vậy, TP.HCM kiến nghị ngân sách Trung ương cân đối bổ sung khoảng 220.000 tỷ đồng, để đảm bảo hoàn thành hệ thống đường sắt đô thị theo đúng kế hoạch.

Nhiều tập đoàn lớn làm metro ở TP.HCM

Trước đó, báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM gửi Bộ Xây dựng về tình hình triển khai các dự án metro trên địa bàn, cho biết nhiều doanh nghiệp lớn đã đề xuất đầu tư các tuyến đường sắt theo hình thức PPP hoặc đầu tư trực tiếp, gồm Vingroup, Becamex, Sovico, THACO và Masterise.

Cùng với tuyến Metro số 2 kết nối từ Tham Lương đến Thủ Thiêm và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, Metro số 6 cũng sẽ khởi công trong năm 2026, làm nhiệm vụ kết nối Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành.

Hiện Vingroup đã khởi công tuyến Bến Thành - Cần Giờ, kết nối trung tâm TP.HCM với Khu đô thị lấn biển Cần Giờ.

Với tuyến đường sắt quốc gia Bàu Bàng - Cái Mép, TP.HCM giao Becamex nghiên cứu phương án đầu tư.

Sovico Group cũng được giao nghiên cứu và đề xuất đầu tư tuyến Metro số 4 (Đông Thạnh - Khu công nghiệp Hiệp Phước) theo hình thức PPP hoặc đầu tư trực tiếp.

THACO Group đề xuất đầu tư Metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT. Hai tuyến quan trọng này đang chuẩn bị khởi công ngay quý 2.

Masterise Group đề xuất nghiên cứu tuyến Metro số 3 đoạn Hiệp Bình Phước - An Hạ theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT.

Với Metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên và Metro Thủ Dầu Một - TP.HCM, Thành phố đang tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn để triển khai lập dự án, phấn đấu khởi công giai đoạn 2026-2028, hoàn thành trước năm 2035.

Depot Tham Lương, tòa nhà điều hành toàn tuyến cùng các hạng mục phụ trợ của Metro Bến Thành - Tham Lương đã cơ bản hoàn thiện phần kiến trúc bên ngoài.

Mạng lưới đường sắt đô thị toàn vùng TP.HCM theo quy hoạch có tổng chiều dài khoảng 1.012 km. Trong đó, TP.HCM cũ có 12 tuyến dài 582 km; Bình Dương 12 tuyến dài 305 km; Bà Rịa - Vũng Tàu có 3 tuyến dài 125 km.

Hiện TP.HCM đang rà soát điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, tập trung xác định lại toàn bộ hệ thống metro, depot, nhà ga, không gian TOD, không gian ngầm... phù hợp mô hình vùng đô thị mở rộng.

Theo ông Phan Công Bằng, Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), Nghị quyết về cơ chế đặc thù phát triển hệ thống đường sắt đô thị tại TP.HCM của Quốc hội đặt mục tiêu đến năm 2035 phát triển khoảng 355 km metro, và tiếp tục mở rộng mạng lưới đến năm 2045. Trong đó đến 2030, thành phố sẽ hoàn thành 187 km metro.

Theo định hướng này, giai đoạn 2030-2035, TP.HCM sẽ triển khai nhiều tuyến metro trọng điểm như Bến Thành – Thủ Thiêm, Thủ Thiêm – Long Thành, Suối Tiên – Thành phố mới Bình Dương, tuyến vành đai số 6 kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và các tuyến liên kết vùng, cùng 2 Bến Thành - Cần Giờ, Bến Thành - Tham Lương (đã khởi công)...

TP.HCM đã tích lũy nhiều kinh nghiệm từ Metro số 1 để thực hiện các dự án tiếp theo hiệu quả hơn.