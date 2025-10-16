TP.HCM dùng camera và phản ánh từ người dân để xử lý vi phạm vỉa hè

(VTC News) -

Ngày 16/10, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội, ông Đỗ Diệp Gia Hợp – Phó trưởng Phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết tình trạng người dân chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để buôn bán, đỗ xe, tập kết vật liệu hoặc rác thải vẫn còn diễn ra ở nhiều khu vực, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Lấn chiếm vỉa hè trên đường Thái Văn Lung (TP.HCM).

Theo ông Hợp, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở Xây dựng đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các địa bàn tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý hành vi dừng, đỗ xe sai quy định và lấn chiếm không gian công cộng. Việc này nhằm duy trì trật tự, kỷ cương đô thị, nhất là trên các tuyến đường trung tâm, khu dân cư đông đúc.

Căn cứ Nghị định 165 và 168, cá nhân vi phạm hành vi chiếm dụng, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng đường có thể bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 15 triệu đồng; mức phạt với tổ chức vi phạm gấp đôi. Ngoài việc nộp phạt, người vi phạm còn phải khôi phục hiện trạng ban đầu. Công an, UBND cấp cơ sở và thanh tra chuyên ngành là các đơn vị có thẩm quyền xử lý.

Sau khi chỉ đạo được triển khai, nhiều địa bàn đã tổ chức lực lượng phối hợp giữa công an, ban quản lý chợ, phòng kinh tế và khu dân cư để dọn dẹp các điểm lấn chiếm phức tạp. Tuy nhiên, tình trạng tái chiếm vẫn xảy ra, đặc biệt tại các khu vực buôn bán tự phát, khiến người dân bức xúc.

Để khắc phục tình trạng này, Sở Xây dựng đã yêu cầu Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ và Trung tâm Quản lý giao thông công cộng khai thác hình ảnh, video từ hệ thống camera giám sát và tiếp nhận phản ánh trực tiếp của người dân.

Các dữ liệu thu được sẽ là cơ sở để xác định các “điểm nóng”, làm việc với chính quyền địa bàn và đề xuất biện pháp xử lý cụ thể, kịp thời.

Cùng với đó, Sở Xây dựng giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, đánh giá những khu vực có nguy cơ cao, đề xuất lắp đặt thêm camera giám sát và biển cảnh báo. Đây được xem là giải pháp chủ động giúp kiểm soát vi phạm từ sớm, giảm áp lực cho lực lượng chức năng.

Theo đại diện Sở Xây dựng, thời gian tới, cơ quan này sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và Phòng Cảnh sát giao thông để theo dõi kết quả xử lý tại từng khu vực. Những địa bàn để xảy ra vi phạm kéo dài, chậm khắc phục sẽ bị xem xét trách nhiệm, hướng đến mục tiêu xây dựng TP.HCM văn minh, an toàn và trật tự hơn.