Lý do hàng rong vẫn 'náo loạn' trước cổng các bệnh viện ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 11/9, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, đại diện UBND phường Chợ Lớn (TP.HCM) thông tin về công tác quản lý trật tự đô thị tại khu vực xung quanh các bệnh viện trên địa bàn, trong đó có Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương và Bệnh viện Đại học Y Dược.

Bán hàng rong "náo loạn" cổng bệnh viện. (Hình minh hoạ)

Theo UBND phường Chợ Lớn, tình trạng bán hàng rong và bãi xe tự phát xuất phát từ việc nhu cầu ăn uống, mua sắm giá rẻ của người dân đến khám chữa bệnh không được đáp ứng đầy đủ bên trong bệnh viện, cùng với việc bãi giữ xe nội bộ không đủ chỗ. Ngoài ra, một số người bán hàng rong lợi dụng đặc thù địa bàn giáp ranh để né tránh lực lượng chức năng.

Để chấn chỉnh vấn nạn bán hàng rong, ngày 21/8, UBND phường ban hành Kế hoạch số 34 về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường 6 tháng cuối năm 2025.

Ngày 25/8, phường phối hợp UBND phường Minh Phụng, Đội CSGT Chợ Lớn cùng Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương ký kết Kế hoạch liên tịch số 40 nhằm xử lý đồng bộ cả bên trong và bên ngoài bệnh viện, kể cả khu vực giáp ranh.

Kế hoạch này huy động nhiều lực lượng cùng phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm và tuyên truyền người dân không tiếp tay cho việc mua bán hàng rong, sử dụng thực phẩm không an toàn hay các hành vi gây mất an ninh trật tự.

Ngoài ra, UBND phường Chợ Lớn triển khai đề án lắp đặt camera giám sát tại các tuyến đường, chỉ đạo công an và các đơn vị liên quan tập trung xử lý khu vực đông người.

Riêng trong tháng 8/2025, phường đã xử lý 10 trường hợp vi phạm, thu nộp hơn 16,4 triệu đồng, chủ yếu liên quan đến bán hàng rong, đỗ xe không đúng quy định và sử dụng tạm thời lòng đường trái phép.

Trong thời gian tới, UBND phường Chợ Lớn cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, đặc biệt tại các khu vực bệnh viện, trường học và chợ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn.