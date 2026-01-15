TP.HCM, Đồng Nai khởi công loạt siêu dự án chào mừng Đại hội Đảng XIV

(VTC News) -

Sáng 15/1, UBND TP.HCM tổ chức lễ khởi công, động thổ hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 240.000 tỷ đồng. Đây được xem là sự kiện khởi công, động thổ có quy mô lớn nhất của thành phố trong nhiều năm qua, mang ý nghĩa chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các dự án được triển khai đồng loạt gồm: tuyến Metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương), cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc.

Cùng với TP.HCM, UBND tỉnh Đồng Nai cũng tổ chức lễ động thổ các dự án cầu Cát Lái, cầu Long Hưng. Đây là các dự án hạ tầng giao thông kết nối Đồng Nai với TP.HCM, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Nai và vùng Đông Nam Bộ.

Metro số 2 sử dụng công nghệ không người lái

Sáng 15/1, UBND TP.HCM tổ chức Lễ khởi công, động thổ các dự án hạ tầng - giao thông trọng điểm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong đó, lễ khởi công Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 (Bến Thành – Tham Lương) do Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư được tổ chức tại Tòa nhà Văn phòng Depot Tham Lương, phường Đông Hưng Thuận.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng các đại biểu bấm nút khởi công tuyến metro số 2.

Tuyến Metro số 2 là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong việc hình thành và hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM. Dự án góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển thành phố theo hướng hiện đại, văn minh, bền vững; tăng cường kết nối không gian đô thị - kinh tế đa trung tâm, thúc đẩy phát triển hài hòa giữa các khu vực công nghiệp, dịch vụ, logistics, cảng biển và đổi mới sáng tạo.

Theo quy hoạch được phê duyệt, mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM gồm 27 tuyến với tổng chiều dài khoảng 1.024 km, giữ vai trò trụ cột của hệ thống giao thông công cộng. Trong đó, tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương được xác định là trục xuyên tâm quan trọng, kết nối khu vực trung tâm với hướng Tây Bắc thành phố. Điểm đầu của tuyến là ga Bến Thành - trung tâm trung chuyển của toàn bộ mạng lưới metro.

Ông Phan Công Bằng - Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) phát biểu tại buổi lễ.

Giai đoạn 1 của dự án có chiều dài khoảng 11,3 km, gồm 9,3 km đi ngầm và 2 km trên cao, với 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 khu depot. Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp và đi qua khu vực đô thị có mật độ dân cư cao.

Đồng thời, đây là dự án tiên phong áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 188/2025/QH13 của Quốc hội, gắn phát triển hạ tầng giao thông với tái cấu trúc không gian đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Trong giai đoạn đầu khai thác, tuyến Metro số 2 sử dụng đoàn tàu 3 toa, tốc độ tối đa từ 80 – 110 km/h, năng lực vận tải khoảng 14.418 hành khách/giờ/hướng. Khi hoàn thiện, tuyến sẽ sử dụng đoàn tàu 6 toa, nâng công suất lên hơn 40.500 hành khách/giờ/hướng, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân thành phố.

Phối cảnh metro số 2.

Tại lễ khởi công dự án xây dựng tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, đại diện Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM cho biết đây là một trong những trục xuyên tâm quan trọng của mạng lưới đường sắt đô thị, kết nối khu vực trung tâm với hướng Tây Bắc thành phố.

Cầu Cần Giờ biểu tượng cho khát vọng vươn ra biển lớn

Cùng ngày, TP.HCM tổ chức lễ động thổ dự án cầu Cần Giờ với tổng mức đầu tư hơn 13.200 tỷ đồng. Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BT.

Cầu Cần Giờ có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 6,3 km, vượt sông Soài Rạp, nối huyện Cần Giờ với huyện Nhà Bè. Công trình được thiết kế 6 làn xe, vận tốc 80 km/h, gồm cầu chính dài gần 3 km và hệ thống đường dẫn, cầu nhỏ vượt các sông, rạch lân cận.

Lễ động thổ dự án cầu Cần Giờ với tổng mức đầu tư hơn 13.200 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ động thổ dự án cầu Cần Giờ, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, đây không chỉ là công trình giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 13.200 tỷ đồng, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng cho khát vọng vươn ra biển lớn của TP.HCM trong chiến lược phát triển không gian đô thị và kinh tế biển.

Phối cảnh cầu Cần Giờ.

Theo lãnh đạo TP.HCM, khi hoàn thành, cầu Cần Giờ sẽ thay thế phà Bình Khánh, chấm dứt tình trạng chia cắt kéo dài, phá thế “ốc đảo” của huyện Cần Giờ. Công trình được kỳ vọng tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy Cần Giờ trở thành cực tăng trưởng mới về kinh tế biển, du lịch sinh thái, đồng thời đóng vai trò hỗ trợ quan trọng cho dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ trong tương lai.

Để dự án đạt mục tiêu đề ra, lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư Masterise Group triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật công trình và an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công.

“Siêu” dự án thể thao Rạch Chiếc hơn 145.600 tỷ đồng

Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc là dự án có quy mô vốn lớn nhất được động thổ dịp này, với tổng mức đầu tư hơn 145.600 tỷ đồng. Dự án do Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu, thành viên Tập đoàn Sun Group, đề xuất và đầu tư theo hình thức PPP.

Dự án Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Rạch Chiếc rộng gần 187ha, tổng vốn hơn 145.600 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, khu liên hợp có tổng diện tích gần 187 ha, được định hướng phát triển thành quần thể thể thao đa chức năng cấp quốc gia và khu vực. Trong đó, sân vận động trung tâm là hạng mục then chốt, diện tích khoảng 24 ha, sức chứa dự kiến 70.000 chỗ ngồi.

Phối cảnh Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Rạch Chiếc.

Dự án dự kiến hoàn thành trong vòng 8 năm kể từ ngày ký hợp đồng, hướng tới mục tiêu phục vụ thi đấu, huấn luyện thể thao thành tích cao, tổ chức các sự kiện thể thao lớn trong nước và quốc tế, đồng thời mở rộng không gian thể thao công cộng cho người dân.

Lễ khởi công siêu dự án thể thao Rạch Chiếc hơn 145.600 tỷ đồng.

Hoàn thiện mạng lưới hạ tầng liên vùng

Ngoài các dự án thuộc quản lý của TP.HCM, trong cùng ngày 15/1, tỉnh Đồng Nai cũng tổ chức động thổ hai dự án cầu lớn kết nối với TP.HCM là cầu Cát Lái và cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2), với tổng vốn đầu tư hơn 29.000 tỷ đồng.

Cầu Cát Lái sau khi hoàn thành kỳ vọng thúc đẩy phát triển kinh tế - hạ tầng liên vùng.

Phát biểu tại lễ động thổ dự án cầu Cát Lái, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, đây không chỉ là một công trình giao thông đơn lẻ mà giữ vai trò trục kết nối chiến lược, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tăng cường liên thông giữa TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.

Theo Phó Thủ tướng, cầu Cát Lái có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc kết nối hiệu quả với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cảng biển, các khu công nghiệp, khu đô thị và những tuyến giao thông huyết mạch quốc gia.

Bên cạnh đó, cầu Cát Lái được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới cho đô thị, công nghiệp và dịch vụ, tạo động lực thu hút đầu tư, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống người dân. Công trình cũng góp phần hình thành hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng đồng bộ, hiện đại, đúng với tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư là kết nối phải tạo ra giá trị mới, động lực mới, không chỉ dừng lại ở việc nối liền không gian.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu.

Để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và bền vững, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Đồng Nai, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và thủ tục đầu tư, bảo đảm dự án thực hiện đúng quy định, đúng tinh thần cải cách, thông thoáng.

Đồng thời, tỉnh Đồng Nai và TP.HCM cần phát huy tinh thần liên kết vùng, trách nhiệm chung, phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tạo sự đồng thuận xã hội cao.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các nhà đầu tư, nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, áp dụng công nghệ hiện đại, tổ chức thi công khoa học; lấy chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường làm tiêu chí hàng đầu, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, thất thoát.

Phó Thủ tướng khẳng định, lễ khởi công dự án cầu Cát Lái là dấu mốc quan trọng, cùng với nhiều công trình hạ tầng chiến lược khác đang được triển khai tại vùng Đông Nam Bộ, góp phần tạo khí thế mới, động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững của khu vực.