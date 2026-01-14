Khu liên hợp thể thao hơn 145.000 tỷ ở TP.HCM trước ngày khởi công

Toàn bộ Khu Liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc (khu Thể thao Rạch Chiếc) được quy hoạch trên địa bàn phường Bình Trưng, nằm ven sông Rạch Chiếc, tiếp giáp nhiều trục giao thông huyết mạch ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM như đại lộ Võ Nguyên Giáp, đường Mai Chí Thọ và tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, tạo lợi thế lớn về kết nối giao thông và phát triển đô thị.
Khu Thể thao Rạch Chiếc có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 145.629 tỷ đồng, quy mô gần 186,78ha, sau nhiều lần điều chỉnh giảm mạnh so với diện tích quy hoạch ban đầu khoảng 466ha.
Dự án được quy hoạch với nhiều hạng mục trọng điểm, gồm sân vận động hiện đại lớn nhất Việt Nam, sức chứa từ 65.000 - 75.000 chỗ ngồi; nhà thi đấu tổng hợp 18.000 chỗ; trung tâm thể thao dưới nước; học viện bóng đá; bệnh viện thể thao; trung tâm triển lãm cùng khu công viên công cộng phục vụ người dân.
Khu Thể thao Rạch Chiếc được quy hoạch từ năm 1994, đến nay hạ tầng giao thông phục vụ dự án mới chỉ hình thành cầu và đường Liên Phường - tuyến kết nối trực tiếp với đại lộ Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trước thời điểm dự án khởi công, phần lớn diện tích khu đất Khu Liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc vẫn là đất trống, ao đầm, cỏ dại mọc um tùm. Xen kẽ giữa các mảng đất bỏ hoang là những dãy nhà lợp tôn, chủ yếu làm nhà trọ cho công nhân và lao động thời vụ, tồn tại chen chúc.
Khu vực dự án hiện vẫn tồn tại nhiều cụm nhà tạm nằm lọt thỏm giữa các khu đất hoang; không ít vị trí còn là đầm lầy, ao nước, cỏ dại mọc dày. Một số lô đất được người dân và đơn vị thuê lại để làm kho bãi, sân bóng đá, sân tennis hoặc hồ câu cá.
Một trong những dự án quy mô lớn nằm trong Khu Thể thao Rạch Chiếc là phức hợp Saigon Sports City do Keppel Land làm chủ đầu tư, có diện tích khoảng 64ha, phát triển các hạng mục nhà ở cao cấp, thương mại - dịch vụ và thể thao. Dự án được khởi công từ cuối năm 2019, dự kiến hoàn thành vào năm 2027, song đến nay đã ngừng thi công, hiện mới chỉ hoàn thiện khu nhà mẫu.
Đây là một trong 4 “siêu” dự án trọng điểm khởi công chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ được triển khai trong khoảng 7 - 8 năm. Khi hoàn thành, khu liên hợp không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức các sự kiện thể thao tầm cỡ Olympic mà còn được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần hình thành và hoàn thiện khu đô thị sáng tạo phía Đông TP.HCM trong tương lai.
Phối cảnh Khu Liên hiệp Thể dục Thể thao Rạch Chiếc. (Ảnh: Viện Quy hoạch xây dựng Miền Nam)
