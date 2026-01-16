TP.HCM đầu tư 77 dự án giao thông trọng điểm, tổng vốn 1,78 triệu tỷ đồng

(VTC News) -

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm cho biết, trên cơ sở Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2020-2030 và các kế hoạch liên quan, Sở Xây dựng TP.HCM đã và đang tập trung ưu tiên các dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật trọng điểm trên địa bàn sau sắp xếp địa giới hành chính.

Giai đoạn 2026 - 2027, TP.HCM tập trung triển khai 77 công trình, dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư khoảng 1,78 triệu tỷ đồng. Thành phố phấn đấu nâng mật độ đường giao thông lên 3,06km/km² vào năm 2027, tăng tỷ lệ đất giao thông và từng bước hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị.

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm cho biết năm 2026, TP.HCM phấn đấu khởi công khoảng 15 dự án trọng điểm và hoàn thành 12 công trình lớn.

Riêng năm 2026, với hạ tầng giao thông, TP.HCM phấn đấu khởi công khoảng 15 dự án trọng điểm như Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, Metro số 2, cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4, Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc, các dự án BOT và nhiều nút giao thông quan trọng. Cùng với đó là chuẩn bị đầu tư các dự án đường sắt đô thị, cảng biển, hàng không và kết nối vùng.

Ngày 15/1, 4 dự án với tổng vốn gần 240.000 tỷ đồng đã khởi công, là Metro số 2 đoạn Bến Thành-Tham Lương, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ và và tổ hợp Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc.

Song song đó, Thành phố sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác 12 công trình lớn, như Vành đai 3, nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy, cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Đối với hạ tầng kỹ thuật, Thành phố ưu tiên các chương trình cấp nước an toàn, chống ngập, xử lý nước thải, chiếu sáng đô thị, công viên cây xanh; mở rộng mạng lưới cấp nước, giảm thất thoát, nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị.

Cùng với đầu tư hạ tầng, TP.HCM tiếp tục điều chỉnh tổ chức giao thông linh hoạt, mở rộng mô hình điều khiển giao thông thông minh, tăng cường ứng dụng công nghệ. Đồng thời đẩy mạnh vận tải hành khách công cộng, hạn chế xe cá nhân và điều chỉnh quy hoạch đô thị theo hướng phát triển đồng đều, giảm áp lực cho khu vực trung tâm.

Nút giao An Phú là dự án trọng điểm TP.HCM đang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ để thông xe trong dịp Tết Bính Ngọ sắp tới.

Với nhà ở và phát triển đô thị, TP.HCM tập trung đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ, chỉnh trang đô thị gắn với di dời nhà ven kênh rạch, bảo đảm an sinh xã hội.

Hiện TP.HCM đang thúc đẩy 56 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô khoảng 39.900 căn, nhằm bảo đảm nguồn nhà hoàn thành trong giai đoạn 2026–2027.

Trong đó, có 9 dự án đã được cấp giấy phép xây dựng, đang thi công, với quy mô khoảng 8.400 căn; 47 dự án đã có chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô khoảng 31.500 căn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 28.500 căn của năm 2026 và các năm tiếp theo.

Thành phố cũng đang hoàn thành quy hoạch quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội đến năm 2040, với tổng diện tích khoảng 2.000 ha.

Hệ thống giao thông kết nối Vùng cũng đang được TP.HCM đẩy nhanh đầu tư.

Năm 2025, TP.HCM đã khởi công 63 dự án, gói thầu các công trình giao thông trọng điểm như: Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, đường Vành đai 2 (các đoạn từ cầu Phú Hữu đến Phạm Văn Đồng), cầu đường Nguyễn Khoái, cùng nhiều tuyến đường, cầu kết nối liên vùng.

Đồng thời, khởi công 4 dự án hạ tầng kỹ thuật lớn liên quan đến cải tạo môi trường, kênh rạch như rạch Xuyên Tâm, kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, rạch Văn Thánh.

Song song đó, có 68 dự án, gói thầu hoàn thành và đưa vào khai thác, nổi bật là tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên); các đoạn Vành đai 3; quốc lộ 50; các dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1, Bình Phước 1, hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ… góp phần cải thiện năng lực giao thông, giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.