TP.HCM rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng XIV

Không chỉ trên các trục đường lớn, tại nhiều khu dân cư ở khu vực trung tâm, cờ Đảng, cờ Tổ quốc được treo trang trọng trước nhà dân, trong các con hẻm, tạo cảm giác gần gũi và lan tỏa tinh thần hướng về Đại hội từ không gian công cộng đến đời sống cộng đồng.