TP.HCM ra quân lập lại trật tự vỉa hè, xử lý xe vận tải trái phép

Sáng nay 16/1, tại Công viên Văn Lang (phường An Đông), Ban An toàn giao thông TP.HCM tổ chức Lễ ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè; thiết lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị và tổng rà soát, xử lý hoạt động kinh doanh vận tải trái quy định trên địa bàn TP.HCM năm 2026.
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết, đợt ra quân thể hiện sự thống nhất, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong việc lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.
Theo ông Bùi Xuân Cường, việc tổ chức ra quân không chỉ nhằm xử lý các vi phạm trước mắt mà còn hướng tới nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, vai trò người đứng đầu chính quyền các cấp; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, xây dựng môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh.
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, với diện tích 6.772 km², dân số hơn 14 triệu người, trên 12 triệu xe máy và hơn 1,4 triệu ô tô, TP.HCM đang đối mặt với nhiều thách thức lớn trong công tác quản lý giao thông, trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông do quy mô “siêu đô thị”.
Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Thành ủy và chỉ đạo của UBND TP.HCM, Công an Thành phố đã phối hợp các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Dù đã có những chuyển biến tích cực, song tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại một số nơi vẫn tái diễn, gây bức xúc trong nhân dân.
Từ thực tế trên, lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và 168 phường, xã, đặc khu, khẩn trương cụ thể hóa kế hoạch hành động, triển khai đồng bộ các giải pháp.
Trong đó, tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm; đề cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu.
Phát biểu tại lễ ra quân, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, để lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng và trật tự an toàn giao thông một cách bền vững, lực lượng Công an Thành phố xác định rõ vai trò đồng hành, trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện.
Đồng thời, đơn vị kiên quyết xử lý các trường hợp bao che, dung túng vi phạm; chủ động sắp xếp, bố trí địa điểm kinh doanh, bãi đỗ xe đúng quy định, tạo điều kiện cho người dân ổn định sinh kế lâu dài.
Theo Đại tá Nguyễn Đình Dương, công tác tuyên truyền, vận động được xác định là nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt, với phương châm “lấy công tác dân vận làm gốc”, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc giữ gìn trật tự lòng đường, vỉa hè để tự giác chấp hành.
Ngay sau lễ phát động, Công an các cấp đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm, tập trung lập lại trật tự, bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và lối đi cho người đi bộ trên địa bàn TP.HCM.
Bình luận