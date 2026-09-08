TopMus ghi dấu tại TikTok LIVE Community Fest 2026 với hai thành tích cao

(VTC News) -

Từ những phiên live được duy trì bền bỉ đến những sân chơi lớn của khu vực, hành trình của các nhà sáng tạo nội dung mảng livestream đang cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của đơn vị quản lý, đào tạo và đồng hành phía sau. Với TopMus, thành tích của các nhà sáng tạo không chỉ là những vị trí trên bảng xếp hạng mà còn là dấu mốc cho chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Hai nhà sáng tạo của TopMus đạt thành tích cao tại TikTok LIVE Community Fest 2026.

Những dấu ấn nổi bật trên sân chơi khu vực

Lễ trao giải TikTok LIVE Community Fest 2026 quy tụ hàng trăm nhà sáng tạo LIVE nổi bật trong khu vực, trong đó hơn 30 gương mặt đến từ Đông Nam Á và Trung Á được vinh danh. Các giải thưởng được trao ở 3 hạng mục gồm Legend, Platinum và Gold, ghi nhận những nhà sáng tạo có thành tích nổi bật về sáng tạo nội dung, khả năng kết nối và xây dựng cộng đồng người xem.

Tại sự kiện, TopMus có hai nhà sáng tạo nội dung ghi dấu ấn với những thành tích đáng chú ý.

Ở hạng mục Legend, nhà sáng tạo nội dung mảng làm đẹp Đặng Ngọc Thùy có tài khoản Tiktok @_diu.yu_6666 đạt TOP 2, thuộc nhóm thành tích cao nhất tại Community Fest 2026. Với hình ảnh được đầu tư chỉn chu, nguồn năng lượng tích cực và phong cách tương tác gần gũi, Ngọc Thùy từng bước xây dựng khả năng kết nối với cộng đồng người xem thông qua các phiên live.

Trong khi đó, nhà sáng tạo nội dung Nguyễn Trần Hồng Nam có tài khoản Tiktok là @namnamagate đạt TOP 1 hạng mục Gold. Xuất phát từ tình yêu dành cho âm nhạc, nữ nghệ sĩ lựa chọn TikTok Live như một không gian để cất tiếng hát, thể hiện cá tính và kết nối sâu sắc hơn với khán giả. Mỗi phiên live không chỉ dừng ở việc trình diễn mà còn hướng tới việc lan tỏa năng lượng tích cực, tạo ra sự tương tác giữa người biểu diễn và cộng đồng yêu âm nhạc.

Nhà sáng tạo nội dung Nam Nam đạt Top 1 hạng mục Gold (bên trái) và nhà sáng nội dung Đặng Ngọc Thùy đạt Top 2, hạng mục Legend tại TikTok LIVE Community Fest 2026

Với TopMus, những vị trí TOP 1 hay TOP 2 không đơn thuần là kết quả của một giải đấu. Đằng sau mỗi con số là hàng nghìn giờ hoạt động, quá trình xây dựng nội dung, tương tác với người xem và nỗ lực của cả idol lẫn đội ngũ đồng hành phía sau. TopMus hướng tới việc xây dựng lộ trình để nhà sáng tạo có thể liên tục xuất hiện tại những sân chơi lớn, qua đó nâng cao năng lực, mở rộng cộng đồng và gia tăng dấu ấn cá nhân.

Chiến lược tuyển chọn, đào tạo và phát triển nhà sáng tạo

Lợi thế của TopMus không chỉ nằm ở việc tuyển chọn nhà sáng tạo nội dung mà còn ở năng lực đào tạo, định hướng và đồng hành dài hạn. Mục tiêu là giúp mỗi nhà sáng tạo phát huy thế mạnh, xây dựng hình ảnh cá nhân và nâng cao khả năng kết nối với cộng đồng.

TopMus hoạt động trong lĩnh vực quản lý, phát triển và kết nối nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng số, đặc biệt là TikTok, đồng thời là đối tác chiến lược của TikTok LIVE Vietnam. Doanh nghiệp cho biết có 7 năm kinh nghiệm trong cung ứng và đào tạo nhà sáng tạo nội dung cho các ứng dụng giải trí hàng đầu Việt Nam.

Từ định hướng nội dung, đào tạo kỹ năng, xây dựng hình ảnh cá nhân đến kết nối thương hiệu, TopMus phát triển hệ sinh thái hỗ trợ nhà sáng tạo ở nhiều giai đoạn. Hoạt động tuyển dụng được doanh nghiệp chú trọng nhằm tìm kiếm những nhân tố phù hợp, sau đó xây dựng lộ trình phát triển dựa trên cá tính, thế mạnh và mục tiêu riêng của từng người.

Song song với yếu tố con người, TopMus đầu tư hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động LIVE, với tổng giá trị đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị chuyên nghiệp lên đến 5.000 USD. Đây được xem là nền tảng để các tài năng trẻ tối đa hóa năng lực sáng tạo và hoạt động trong môi trường chuyên nghiệp.

Không chỉ phát triển mô hình Idol LIVE tự do tại nhà, TopMus đang mở rộng sang vận hành và quản trị idol off live ngay tại trụ sở. Doanh nghiệp trực tiếp tuyển chọn, đào tạo và phát triển idol theo hai mô hình trọng tâm là Idol LIVE đơn và Idol NPC LIVE.

TopMus giúp các tài năng trẻ Việt Nam phát triển tối đa hóa năng lực để tạo ra cộng đồng livestream chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.

Toàn bộ quy trình từ tuyển chọn, đào tạo kỹ năng, xây dựng hình tượng, phát triển nội dung, kỹ thuật live đến quản trị hiệu suất đều có đội ngũ TopMus đồng hành. Đặc biệt, với mô hình NPC LIVE - hình thức người thật nhập vai nhân vật để xây dựng nội dung và tương tác theo thời gian thực, doanh nghiệp tập trung phát triển những trải nghiệm mới, tạo dấu ấn riêng cho nhà sáng tạo và tăng khả năng kết nối với khán giả.

Từ mô hình Idol LIVE truyền thống đến hệ thống off live được đào tạo và vận hành trực tiếp, TopMus từng bước hoàn thiện hệ sinh thái quản trị nhà sáng tạo nội dung, hướng tới xây dựng môi trường chuyên nghiệp để phát hiện và phát triển thế hệ Idol LIVE mới.