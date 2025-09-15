Tổng thống Ukraine sẵn sàng đàm phán trực tiếp với ông Putin

(VTC News) -

Hôm 11/9, trong cuộc phỏng vấn tại Hội nghị Chiến lược châu Âu Yalta, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề cập tới khả năng diễn ra cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Ukraine.

Ông Zelensky nhấn mạnh: "Đôi khi chúng tôi cần làm điều đó. Ngay cả khi chúng tôi không thích gặp trực tiếp". Đồng thời, ông Zelensky cho rằng việc tìm kiếm hòa bình trước tiên phải thông qua lệnh ngừng bắn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu)

"Vậy nên, có một thứ tự những điểm cần thảo luận. Đầu tiên, chúng ta cần một cuộc họp về kết quả của lệnh ngừng bắn. Và ông ấy chưa sẵn sàng cho cuộc họp đó ngay hôm nay. Sau đó, nếu ông ấy muốn nói về lãnh thổ và một số vấn đề về lịch sử, tôi sẵn sàng nói chuyện với ông ấy. Nhưng không phải thông qua Mỹ, không phải thông qua châu Âu. Chúng tôi cần sự hỗ trợ của họ, nhưng không phải thông qua họ", ông Zelensky nói.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông tin ông bắt đầu sắp xếp cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ trong cuộc điện đàm với ông Putin. Cuộc gọi diễn ra vài ngày sau khi ông Trump và ông Putin gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska và cùng ngày ông Trump gặp ông Zelensky cùng nhiều nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng.

Ông Zelensky từng tiết lộ trong bài đăng trên Telegram rằng việc Tổng thống Nga bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn "làm phức tạp thêm tình hình" liên quan đến thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, ông Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn không phải là điều kiện tiên quyết cho cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Ukraine và người đồng cấp Nga.

Nếu cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Zelensky và ông Putin kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Lần gặp mặt gần giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Ukraine là vào tháng 12/2019 tại Paris, trong khuôn khổ cuộc đàm phán theo Định dạng Normandy do Pháp và Đức làm trung gian.