Tổng thống Zelensky kêu gọi ông Trump dự đàm phán an ninh cho Ukraine

(VTC News) -

Phát biểu tại Kiev ngày 29/8, Tổng thống Ukraine Volodimir Zelensky cho rằng các cuộc thảo luận về bảo đảm an ninh của nước này cần được “khẩn cấp” nâng lên ở cấp lãnh đạo quốc gia.

Ông Zelensky đồng thời nhấn mạnh mong muốn có sự tham gia trực tiếp của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Ukraine cũng hy vọng sẽ tiếp tục thảo luận với các nhà lãnh đạo châu Âu vào tuần tới về những cam kết giống như NATO - theo mô tả của ông Zelensky.

“Chúng tôi cần kế hoạch rõ ràng với tất cả mọi người. Sau đó, chúng tôi muốn kết nối với Tổng thống Trump trong cuộc họp và trình bày quan điểm của chúng tôi,” ông Zelensky nói tại Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông cho biết Ukraine mong muốn các đồng minh phê chuẩn cam kết an ninh thông qua quốc hội để đảm bảo tính ràng buộc pháp lý. “Chúng tôi không muốn một Bản ghi nhớ Budapest khác", ông nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 28/8, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông hy vọng một khuôn khổ bảo đảm an ninh cho Ukraine sẽ được thiết lập ngay trong tuần tới, khi Kiev tiếp tục đàm phán với các đồng minh để có được cơ chế hỗ trợ mạnh mẽ nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột mới từ Nga.

Phát biểu sau cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, ông Zelensky cho hay hai bên đã “thảo luận rộng rãi” về vấn đề này, ngay sau các cuộc không kích lớn của Nga.

“Các cố vấn an ninh quốc gia hiện đang làm việc trên từng thành phần cụ thể và toàn bộ khuôn khổ sẽ được trình bày trên giấy tờ vào tuần tới”, ông Zelensky nói.

Ông cho biết thêm Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham gia các cuộc thảo luận để tìm hiểu khả năng Ankara đóng góp vào việc bảo đảm an ninh, đặc biệt ở khu vực Biển Đen.

Trước đó cùng ngày, người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, Rustem Umerov, đã có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thảo luận về hợp tác quốc phòng song phương cũng như các cơ chế bảo đảm an ninh.