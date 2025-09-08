Ông Zelensky: Cuộc gặp ở Alaska có lợi cho ông Putin

(VTC News) -

Trong cuộc phóng vấn với ABC News hôm 5/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh: "Thật đáng tiếc khi Ukraine không có mặt, bởi vì tôi nghĩ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho Tổng thống Nga Vladimir Putin những gì ông ấy muốn. Ông ấy rất muốn gặp Tổng thống Trump và tôi nghĩ ông Putin đạt được điều đó. Thật đáng tiếc".

Cùng với đó, ông Zelensky thông tin thêm: "Tổng thống Putin không muốn gặp tôi, nhưng ông ấy rất muốn gặp tổng thống Mỹ để cho mọi người xem video và hình ảnh về sự có mặt của ông ấy ở đó".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Ukraine tin rằng để chấm dứt cuộc xung đột cần phải có nhiều áp lực hơn từ đồng minh Mỹ và châu Âu để chống lại Nga.

Những bình luận của ông Zelensky được đưa ra vài ngày trước khi Nga phóng hơn 800 máy bay không người lái (UAV) và nhiều loại đạn dược khác trên khắp Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev - nơi tòa nhà nội các của chính phủ nước này bị tấn công.

Không quân Ukraine mô tả vụ tấn công này là cuộc tấn công có quy mô kỷ lục.

Trước đó, Tổng thống Ukraine cũng đề cập đến đề xuất tới Moskva để đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc phỏng vấn với ABC News.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: "Ông ấy có thể đến Kiev. Tôi không thể đến Moskva khi đất nước tôi bị tên lửa tấn công mỗi ngày". Ông Zelensky nói thêm: "Ông Putin hiểu về điều đó”.

Hôm 3/9, ông Putin cũng nói “ông chưa bao giờ phản đối việc gặp ông Zelensky". “Nếu ông Zelensky sẵn sàng, vậy hãy để ông ấy đến Moskva. Cuộc gặp này sẽ diễn ra", ông Putin phát biểu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đặt mục tiêu tổ chức cuộc gặp ba bên giữa nhà lãnh đạo Mỹ, Nga và Ukraine tại Alaska vào tháng trước với ông Putin. Sau đó, ông Putin cho biết cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine sẽ diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Kiev đến Nhà Trắng.