Tổng thống Trump đề cử ông Kevin Warsh làm tân Chủ tịch Fed

Quyết định này là kết quả của một quá trình bắt đầu chính thức từ mùa hè năm ngoái, nhưng thực tế đã manh nha từ sớm hơn, khi ông Trump liên tục công kích Fed dưới sự lãnh đạo của ông Powell, gần như ngay từ khi ông Powell nhậm chức vào năm 2018.

“Tôi đã quen biết Kevin trong một thời gian rất dài, và tôi hoàn toàn tin rằng ông ấy sẽ được ghi nhận là một trong những Chủ tịch Fed vĩ đại, thậm chí có thể là người giỏi nhất",ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social khi công bố quyết định.

Ông Kevin Warsh. (Ảnh: CNN)

Việc ông Warsh, 55 tuổi, được chọn, được cho là khó gây chấn động thị trường, bởi ông từng có kinh nghiệm tại Fed và giới tài chính Phố Wall tin rằng ông sẽ không hoàn toàn làm theo mọi chỉ đạo của Tổng thống.

“Ông ấy có được sự tôn trọng và uy tín từ các thị trường tài chính", ông David Bahnsen, Giám đốc đầu tư của The Bahnsen Group, nhận định trên CNBC.

Ông Bahnsen nói thêm: “Không ai có thể được bổ nhiệm vào vị trí này mà lại không cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về dài hạn, tôi tin ông ấy là một ứng viên có độ tin cậy".

Kể từ khi ông Powell được phê chuẩn làm Chủ tịch Fed năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, Tổng thống Mỹ đã liên tục gây sức ép yêu cầu Fed hạ lãi suất mạnh tay.

Ngay cả khi Fed ba lần liên tiếp cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2025, ông Trump vẫn tiếp tục chỉ trích, bao gồm cả việc phàn nàn về chi phí đội lên trong dự án cải tạo trụ sở Fed tại Washington, D.C.

Về phía mình, ông Warsh từng kêu gọi một sự thay đổi tại Fed trong cuộc phỏng vấn với CNBC hồi mùa hè năm ngoái.

Quyết định đề cử ông Warsh được đưa ra trong bối cảnh đặc biệt nhạy cảm đối với Fed, khi lạm phát vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát, nợ công Mỹ tiếp tục gia tăng và ngân hàng trung ương đang phải đối mặt với áp lực chính trị trực diện hiếm thấy liên quan đến chính sách tiền tệ.

Gần đây nhất, Bộ Tư pháp Mỹ triệu tập ông Powell liên quan đến dự án xây dựng trụ sở Fed. Trong phản ứng thẳng thắn hiếm hoi, ông Powell cho rằng động thái này chỉ là cái cớ nhằm gây sức ép buộc Fed phải làm theo mong muốn của ông Trump và tiếp tục nới lỏng chính sách.

Theo đó, những lo ngại về tính độc lập của Fed - nền tảng cho uy tín của ngân hàng trung ương - đã vượt khỏi phạm vi học thuật để trở thành vấn đề thực tế. Ông Trump và các quan chức trong chính quyền từng đề xuất nhiều ý tưởng, từ tăng cường giám sát của Nhà Trắng cho tới thay đổi cách Fed quyết định lãi suất, bao gồm cả việc buộc Chủ tịch Fed phải tham vấn Tổng thống.

Việc đề cử ông Warsh cũng khép lại một cuộc cạnh tranh gay gắt từng có tới 11 ứng viên, bao gồm các cựu và đương nhiệm quan chức Fed, các nhà kinh tế nổi tiếng và chuyên gia Phố Wall. Quá trình phỏng vấn do Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent dẫn dắt, trước khi danh sách rút xuống còn 5 rồi 4 người. Tuần trước, ông Trump úp mở với CNBC rằng ông đã đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Tuy nhiên, con đường phía trước của ông Warsh sẽ không dễ dàng.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Thom Tillis tuyên bố sẽ ngăn chặn mọi đề cử vào Fed cho đến khi cuộc điều tra của Bộ Tư pháp kết thúc. Ngoài yếu tố chính trị, Fed còn đối mặt với nhiều thách thức kinh tế.

Dù ông Trump khẳng định lạm phát đã được đánh bại, mức lạm phát hiện vẫn còn cách xa mục tiêu 2% của Fed. Trong khi đó, thị trường lao động đang chậm lại, nền kinh tế rơi vào trạng thái “không sa thải nhưng cũng không tuyển dụng”, gây khó khăn cho việc hoạch định chính sách.

Dẫu vậy, thị trường không kỳ vọng nhiều thay đổi mạnh mẽ từ Chủ tịch Fed mới. Các nhà giao dịch dự đoán Fed sẽ chỉ cắt giảm tối đa hai lần nữa trong năm nay, trước khi lãi suất quỹ liên bang ổn định quanh mức 3% - được coi là mức “trung tính” dài hạn.