Thời sự quốc tế ngày 8/8: Ông Trump đề cử nhân sự mới cho Fed

(VTC News) -

Ông Trump đề cử cố vấn kinh tế vào Cục Dự trữ Liên bang

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ đề cử một cố vấn kinh tế hàng đầu vào Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong bốn tháng, tạm thời lấp chỗ trống trong khi tiếp tục tìm kiếm một vị trí bổ nhiệm dài hạn hơn.

Ông Trump cho biết cụ thể ông đã đề cử Stephen Miran, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Nhà Trắng. Nếu được Thượng viện phê chuẩn, ông Miran sẽ làm việc ở vị trí này đến ngày 31/1/2026.

Ông Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Việc bổ nhiệm này là cơ hội đầu tiên của ông Trump để tăng cường quyền kiểm soát đối với Fed, một trong số ít các cơ quan liên bang độc lập còn lại. Ông Trump đã liên tục chỉ trích chủ tịch hiện tại, Jerome Powell, vì giữ nguyên lãi suất ngắn hạn.

Ông Miran là người ủng hộ mạnh mẽ việc cắt giảm thuế thu nhập và tăng thuế quan của ông Trump, lập luận rằng sự kết hợp này sẽ tạo ra đủ tăng trưởng kinh tế để giảm thâm hụt ngân sách.

Israel muốn kiểm soát Gaza

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Thủ tướng Israel cho biết Israel muốn kiểm soát – nhưng không phải cai quản – dải Gaza. Những bình luận của ông được đưa ra ngay trước khi nội các Israel họp để xem xét đề xuất tiếp quản dải Gaza của ông.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tham dự cuộc thảo luận tại phiên họp toàn thể của Knesset (Quốc hội Israel) tại Jerusalem vào tháng 7. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn, ông Netanyahu nói rằng Israel muốn có một vành đai an ninh và muốn trao Gaza cho các lực lượng Ả-rập quản lý.

“Chúng tôi không muốn giữ nó. Chúng tôi muốn có một vành đai an ninh. Chúng tôi không muốn quản lý nó. Chúng tôi không muốn ở đó với tư cách là một cơ quan quản lý", ông nói.

Khi cuộc họp nội các an ninh Israel bắt đầu, hàng trăm người tập trung gần văn phòng thủ tướng ở Jerusalem, kêu gọi thỏa thuận để trả tự do cho những người bị bắt giữ.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh sự phẫn nộ của quốc tế về tình hình nhân đạo tồi tệ ở Gaza gia tăng áp lực lên Israel. Các cơ quan Liên hợp quốc cảnh báo về nạn đói ở vùng lãnh thổ này.

Ông Trump chuẩn bị công bố thỏa thuận sơ bộ giữa Azerbaijan và Armenia

Tổng thống Trump dự kiến công bố hiệp ước hòa bình giữa Azerbaijan và Armenia tại Nhà Trắng vào ngày 8/8.

Tổng thống Azerbaijan, Ilham Aliyev, và Thủ tướng Armenia, Nikol Pashinyan, sẽ có mặt tại Nhà Trắng để tham dự "Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Lịch sử" và "Lễ ký kết Hòa bình".

Thỏa thuận này sẽ là thỏa thuận đầu tiên được ký kết giữa hai nguyên thủ quốc gia, diễn ra trong bối cảnh các quan chức Mỹ đang tìm cách tăng cường quan hệ với hai nước, tập trung vào sản xuất năng lượng và vận chuyển.

Armenia dự định công bố quyền phát triển của Mỹ trên hành lang vận chuyển dài 43 km, được gọi là "Tuyến đường Trump vì Hòa bình và Thịnh vượng Quốc tế", sẽ giúp tiếp cận phương Tây, hai nguồn tin thân cận nói với CBS News.