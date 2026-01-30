Ông Trump ấn định thời gian công bố danh tính tân chủ tịch Fed

(VTC News) -

Nhiệm kỳ của Chủ tịch Jerome Powell tại Cục Dự trữ Liên bang sẽ kết thúc vào tháng 5 và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ​​sẽ công bố người thay thế ông trước thời hạn này.

"Chúng tôi sắp công bố người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang. Tôi nghĩ chúng ta sẽ công bố vào tuần tới hoặc vào một thời điểm nào đó. Tôi nghĩ đó sẽ là một người làm tốt công việc này", ông Trump nói hôm 29/1

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tiếp tục chỉ trích Fed và cho rằng lãi suất đang "quá cao, cao đến mức không thể chấp nhận được".

"Chúng ta nên có lãi suất thấp nhất trên thế giới. Lãi suất nên thấp hơn hai điểm phần trăm, thậm chí ba điểm phần trăm", ông Trump nhấn mạnh.

Những phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra sau nhiều tháng ông liên tục gây áp lực lên ngân hàng trung ương độc lập, trong đó Tổng thống một lần nữa chỉ trích Chủ tịch Powell là "kẻ ngốc" vì không cắt giảm lãi suất.

Trước đó, Cục Dự trữ Liên bang quyết định tạm dừng chuỗi cắt giảm lãi suất khi các nhà hoạch định chính sách chờ đợi thêm dữ liệu về nền kinh tế lớn nhất thế giới, điều này khiến ông Trump tức giận. Ông Trump chỉ trích ông Powell gay gắt và cho rằng người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang "có thành kiến ​​chính trị".

Tổng thống Trump viết trên nền tảng Truth Social của mình rằng ông Powell "hoàn toàn không có lý do" để duy trì lãi suất ở mức cao.

Hôm 28//1, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức từ 3,50% đến 3,75%, viện dẫn lý do tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Mỹ và sự ổn định của tỷ lệ thất nghiệp.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng năm ngoái, ông Trump tăng cường cuộc tấn công vào Cục Dự trữ Liên bang, tìm cách loại bỏ Thống đốc Fed Lisa Cook, trong khi Bộ Tư pháp cũng mở cuộc điều tra riêng đối với ông Powell về chi phí cải tạo tại ngân hàng này.

Khi quá trình tìm kiếm thu hẹp lại, các ứng viên tiềm năng cho vị trí Chủ tịch Fed bao gồm cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller, Giám đốc mảng trái phiếu của tập đoàn BlackRock - Rick Rieder và cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett.