Tổng thống Trump ca ngợi quan hệ Mỹ - Trung sau điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình

(VTC News) -

Trong bài đăng trên trên Truth Social hôm 24/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh: "Mối quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc cực kỳ bền chặt! Cuộc gọi này là sự tiếp nối cuộc gặp rất thành công của chúng tôi tại Hàn Quốc diễn ra vào ba tuần trước. Kể từ đó, hai nước có những tiến triển đáng kể trong việc duy trì thỏa thuận hiện hành và chính xác".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết thêm ông đã chấp nhận lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Bắc Kinh vào tháng 4/2026 và mời ông Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Mỹ vào cuối năm nay.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải). (Ảnh: Getty)

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với phóng viên rằng nội dung cuộc điện đàm giữa Tổng thống thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc chủ yếu tập trung vào thương mại và kéo dài trong khoảng một giờ.

"Chúng tôi hài lòng với những gì chúng tôi thấy từ phía Trung Quốc và họ cũng cảm thấy như vậy", bà Leavitt nói.

Sau nhiều tháng căng thẳng thương mại do thuế quan của ông Trump gây ra, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump đạt được thỏa thuận khung tại Hàn Quốc vào ngày 30/10. Washington đồng ý không áp thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và Trung Quốc sẽ hoãn chế độ cấp phép xuất khẩu đối với khoáng sản đất hiếm và nam châm quan trọng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hy vọng thỏa thuận cuối cùng về đất hiếm sẽ được hoàn tất trước Lễ Tạ ơn.

Tương tự, Trung Quốc nối lại hoạt động mua đậu nành từ Mỹ và tạm dừng biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm. Mỹ giảm 10% thuế quan đối với Trung Quốc để đổi lấy cam kết của Bắc Kinh trong việc giúp hạn chế dòng chảy hóa chất được sử dụng để sản xuất thuốc phiện tổng hợp fentanyl vào Bắc Mỹ.

Về phía Trung Quốc, ông Tập cho biết thêm quan hệ Mỹ - Trung đã ổn định và cải thiện kể từ khi cuộc gặp tại Hàn Quốc diễn ra.

"Thực tế một lần nữa cho thấy hợp tác sẽ có lợi cho cả hai bên, trong khi đối đầu gây tổn hại nặng nề", ông Tập nói với ông Trump, đồng thời kêu gọi hai nước duy trì đà tích cực.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định thêm Bắc Kinh luôn ủng hộ mọi nỗ lực vì hòa bình ở Ukraine.