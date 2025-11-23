Politico: Ông Trump đặt thời hạn 24/11 để Ukraine ký thỏa thuận hòa bình

(VTC News) -

Ngày 22/11 (giờ địa phương), Politico đưa tin về việc Mỹ và Nga sẽ họp về Ukraine, trong đó cho biết Tổng thống Donald Trump đặt thời hạn đến ngày 24/11 để Ukraine đặt bút ký vào bản kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm do Mỹ công bố. Trường hợp, Tổng thống Volodymyr Zelensky không đồng ý với bản kế hoạch thì Kiev có nguy cơ mất đi sự hỗ trợ tình báo và quân sự từ Mỹ.

Trong khi vào một ngày trước đó, truyền thông quốc tế đưa tin nhà lãnh đạo Mỹ ra hạn chót là ngày 27/11 để Ukraine chấp nhận kế hoạch hoà bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty)

Theo kế hoạch, phái đoàn Mỹ gồm Bộ trưởng Lục quân Daniel Driscoll, Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff sẽ gặp cố vấn của Tổng thống Volodmyr Zelensky tại Geneva vào ngày 23/11 (giờ địa phương) trước khi nói chuyện với phía Nga.

Động thái này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Trump cử ông Driscoll đến Kiev trình bày kế hoạch hòa bình 28 điểm, yêu cầu Ukraine phải nhượng bộ đáng kể trong cuộc xung đột quân sự Nga. Ông Zelenksy cho rằng đề xuất này đặt Kiev vào lựa chọn khó khăn.

Một số quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh đang xem xét cử đại diện đến Geneva để gặp gỡ phái đoàn Mỹ và Ukraine. Các cố vấn an ninh quốc gia của Pháp, Đức và Italy cũng có thể tham gia.

Cùng thời điểm, NDTV đưa tin ông Trump mong đợi nhà lãnh đạo Ukraine sẽ phản hồi kế hoạch mới của chính quyền ông nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Ukraine.

"Tôi muốn đạt được hòa bình. Chúng tôi đang cố gắng chấm dứt tình trạng này. Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi phải chấm dứt nó", ông Trump phát biểu với phóng viên bên ngoài Nhà Trắng hôm 22/11.

Tổng thống Zelensky chưa nói chuyện với Tổng thống Trump kể từ khi kế hoạch hoà bình được công bố vào tuần này, nhưng cho biết ông dự kiến ​​sẽ nói chuyện với nhà lãnh đạo Mỹ trong những ngày tới. Đây có thể là một trong những cuộc trò chuyện căng thẳng giữa hai nhà lãnh đạo trong nhiều năm qua.

Kế hoạch hòa bình 28 điểm của Tổng thống Trump hiện đang gây tranh cãi tại nhiều thủ đô châu Âu. Bản đề xuất này yêu cầu Ukraine nhượng bộ lãnh thổ, chấp nhận các giới hạn về quân sự và từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO. Đổi lại, Mỹ cam kết cung cấp các bảo đảm an ninh nhằm ngăn Nga mở rộng vùng chiến sự sang châu Âu.

Tổng thống Trump đã xem xét và ủng hộ toàn bộ kế hoạch 28 điểm này. Nhà Trắng khẳng định đây là “phương án tốt cho cả Nga lẫn Ukraine” và bác bỏ những cáo buộc cho rằng đề xuất nghiêng về phía Moskva.