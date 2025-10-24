Nhà trắng báo thời điểm Tổng thống Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

(VTC News) -

Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt, ông Trump sẽ khởi hành đến Malaysia vào đêm thứ Sáu (24/10), trước khi tiếp tục thăm Nhật Bản và Hàn Quốc. Cuộc gặp với ông Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào sáng thứ Năm tuần tới (30/10, theo giờ địa phương), ngay sau khi Tổng thống Trump phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Giám đốc điều hành (CEO Summit) thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC).

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Florida trong một cuộc gặp năm 2017. (Ảnh: Reuters)

“Vào sáng thứ Năm theo giờ địa phương, Tổng thống Trump sẽ tham dự cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi lên đường về nước”, bà Leavitt nói.

Trong lịch trình, ông Trump sẽ gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim vào Chủ nhật (26/10), dự tiệc làm việc của các nhà lãnh đạo ASEAN, sau đó bay sang Tokyo vào thứ Hai (27/10) để hội đàm với tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vào thứ Ba (28/10).

Ngày thứ Tư (29/10), ông Trump sẽ đến Hàn Quốc, gặp Tổng thống Lee Jae Myung, phát biểu tại buổi tiệc trưa dành cho các lãnh đạo doanh nghiệp bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC, rồi tham dự tiệc làm việc giữa các nhà lãnh đạo Mỹ – APEC.

Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc – vốn âm ỉ nhiều tháng – đã bùng phát mạnh vào đầu tháng 10, sau khi Bắc Kinh mở rộng đáng kể các biện pháp hạn chế xuất khẩu khoáng sản đất hiếm.

Đáp lại, ông Trump đe dọa áp đặt thêm thuế và các biện pháp trả đũa khác, song gần đây ông bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận thương mại.

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ có kết quả rất tốt, và mọi người đều sẽ hài lòng”, ông Trump nói hôm thứ Năm (23/10) về cuộc gặp sắp tới với ông Tập.

Những phát biểu này trái ngược với giọng điệu cứng rắn từ các quan chức thương mại và tài chính cấp cao của ông, những người đã lên đường sang châu Á từ thứ Tư (22/10) để chuẩn bị cho cuộc gặp đầu tiên giữa ông Trump và ông Tập trong nhiệm kỳ thứ hai.

Ông Trump cũng tiết lộ rằng câu hỏi đầu tiên ông sẽ đặt ra cho nhà lãnh đạo Trung Quốc là về vấn đề fentanyl.

Washington cáo buộc Bắc Kinh không kiểm soát hiệu quả việc xuất khẩu tiền chất dùng để sản xuất fentanyl – loại ma túy tổng hợp gây ra phần lớn các ca tử vong do sốc thuốc ở Mỹ. Trong khi đó, Trung Quốc phủ nhận và cáo buộc Mỹ “lợi dụng vấn đề fentanyl để gây sức ép” với Bắc Kinh.

Nhà Trắng từng viện dẫn dòng chảy tiền chất fentanyl từ Trung Quốc như một lý do để tăng thuế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc.