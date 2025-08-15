Tổng thống Donald Trump lên đường đến Alaska, chuẩn bị gặp Tổng thống Putin

(VTC News) -

Trả lời các phóng viên trên chiếc Không lực Một trên đường tới Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không đưa ra lời hứa hẹn nào nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine như một phần của thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Khi được hỏi liệu Mỹ có đưa ra các đảm bảo an ninh hay không? ông Trump nói "có thể". Tổng thống Trump cũng tuyên bố rằng Ukraine có thể được cung cấp một số loại bảo đảm an ninh cùng với châu Âu, nhưng nhấn mạnh rằng việc Kiev gia nhập NATO là một trong những điều "sẽ không xảy ra".

“Không phải dưới hình thức NATO,” ông Trump nói. “Có một số điều chắc chắn sẽ không xảy ra.”

Tổng thống Donald Trump lên chuyên cơ Không lực Một để khởi hành đến Alaska để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump cho biết ông không đến Alaska để đàm phán một thỏa thuận thay mặt cho Ukraine, mà thay vào đó, mục tiêu của ông là đưa Tổng thống Nga Vladimir Putin vào bàn đàm phán. “Tôi không ở đây để đàm phán cho Ukraine,” ông Trump nói.

Phát biểu trên chuyên cơ, ông Trump cũng mô tả ông Putin là một "người thông minh" và lưu ý rằng ông thấy phía Nga có hứng thú "làm ăn" với Mỹ.

Tổng thống Trump cũng cảnh báo rằng Moskva có thể phải đối mặt với hậu quả kinh tế "nghiêm trọng" nếu hội nghị thượng đỉnh Alaska không đạt được tiến triển trong cuộc xung đột Ukraine.

Cũng trong ngày 15/8 (theo giờ địa phương), Điện Élysée cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có cuộc hội đàm.

Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí gặp nhau "vào thời điểm hữu ích và hiệu quả nhất" sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, thông cáo cho biết thêm.

Tuần này, Tổng thống Zelensky đã có hai cuộc gặp quan trọng với Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Berlin và Thủ tướng Anh Keir Starmer tại London.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết nước này sẵn sàng "triển khai quân đội" tại Ukraine nếu lệnh ngừng bắn được chấp thuận.

“Nhưng một phần cũng là để đảm bảo bầu trời an toàn, vùng biển an toàn và xây dựng sức mạnh cho lực lượng Ukraine, bởi vì cuối cùng thì biện pháp răn đe tốt nhất chống lại Nga… tái khởi động hành vi tấn công Ukraine chính là sức mạnh của Ukraine để tự bảo vệ mình”, ông John Healey nói.

Bình luận của Bộ trưởng Healey được đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Đức tuyên bố vào thứ Tư rằng họ sẵn sàng đóng "vai trò tích cực" trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine "sau khi các hành động thù địch chấm dứt".

Ông Healey cho biết ông hy vọng hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin ở Alaska có thể là "bước đầu tiên hướng tới các cuộc đàm phán nghiêm túc".