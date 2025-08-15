Thượng đỉnh Trump-Putin: Ông Putin dừng chân ở vùng Viễn Đông của Nga

(VTC News) -

Theo CNN, Tổng thống Putin đang ở thành phố Magadan trong một "chuyến đi toàn khu vực", bao gồm chuyến thăm một nhà máy công nghiệp và cuộc gặp với thống đốc khu vực, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

“Thành phố này rất quan trọng. Tổng thống Putin đã đến đó nhiều lần, ngay cả khi ông ấy còn là thủ tướng”, ông Peskov nói, theo hãng thông tấn nhà nước TASS.

Phải mất khoảng tám giờ bay từ Moskva đến Magadan, và sau đó mất thêm bốn giờ nữa từ Magadan đến Anchorage, Alaska, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh.

Tổng thống Nga Putin.

Trước thềm thượng đỉnh diễn ra hôm nay 15/8 theo giờ địa phương, Tổng thống Donald Trump cho biết ông tin rằng người đồng cấp Nga Putin muốn tạo dựng hòa bình ở Ukraine.

"Chúng ta sẽ tìm hiểu quan điểm của mọi người. Và tôi sẽ biết ngay trong vòng hai phút, ba phút, bốn phút hay năm phút đầu tiên... liệu chúng ta sẽ có một cuộc họp tốt hay xấu", Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm thứ Năm.

"Và nếu đó là một cuộc họp tồi tệ, nó sẽ kết thúc rất nhanh. Còn nếu đó là một cuộc họp tốt đẹp, chúng ta sẽ sớm đạt được hòa bình", ông cảnh báo.

Ông Trump từ lâu đã tuyên bố rằng ông Putin sẽ không phát động cuộc xung đột toàn diện vào Ukraine vào năm 2022 nếu ông là tổng thống, và hôm thứ Năm nói rằng xung đột đó "không bao giờ nên xảy ra".

Trả lời phóng viên trước thềm hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết Moskva sẽ trình bày "lập trường rõ ràng, dễ hiểu" với Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp.

Ông Lavrov cho biết rất nhiều việc đã được thực hiện trong chuyến thăm gần đây của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tới Moskva và Điện Kremlin hy vọng sẽ tiếp tục "cuộc trò chuyện hữu ích" này tại hội nghị thượng đỉnh hôm nay.