Danh sách quan chức Mỹ, Nga tham gia cuộc gặp Thượng đỉnh Trump-Putin

(VTC News) -

CNN cho biết, Nhà Trắng phát đi thông báo có 16 quan chức sẽ tháp tùng Tổng thống Trump đến hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Putin tại Alaska bao gồm: Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Giám đốc CIA John Ratcliffe, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt và đặc phái viên Steve Witkoff.

Hiện chưa rõ ai trong số những quan chức này sẽ có mặt trong phòng họp với đại diện Nga. Tuần trước, đặc phái viên của Tổng thống Trump Witkoff đã gặp ông Putin để hội đàm tại Điện Kremlin, mở đường cho hội nghị thượng đỉnh Alaska.

Tổng thống Trump lên chuyên cơ Không lực Một để khởi hành đến Alaska gặp Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: Reuters)

CNN cũng thông tin về 5 nhà đàm phán thuộc phái đoàn Nga bao gồm: Trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, Yury Ushakov, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và Kirill Dmitriev, một nhà đàm phán kinh tế cấp cao và là người đứng đầu Quỹ Đầu tư Quốc gia Nga. Việc có sự tham gia của các quan chức phụ trách các vấn đề kinh tế cho thấy các điểm thảo luận có thể vượt ra ngoài phạm vi xung đột vũ trang.

Một quan chức Mỹ chia sẻ với CNN rằng "mọi phương án vẫn còn bỏ ngỏ" trong hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska, bao gồm cả việc ông Trump bỏ cuộc họp nếu ông không nghĩ ông Putin nghiêm túc về việc đạt được thỏa thuận.

Trước đó, ông Trump đã ám chỉ đến khả năng này khi phát biểu với các phóng viên.

"Chúng ta sẽ tìm hiểu lập trường của mọi người, và tôi sẽ biết ngay trong vòng hai phút, ba phút, bốn phút hoặc năm phút đầu tiên. Chúng ta thường biết được liệu chúng ta sẽ có một cuộc họp tốt hay xấu, và nếu đó là một cuộc họp tồi, nó sẽ kết thúc rất nhanh, và nếu đó là một cuộc họp tốt, chúng ta sẽ đạt được hòa bình trong tương lai gần", ông Trump nói.

Vị quan chức này lưu ý rằng Nhà Trắng đang thận trọng lạc quan về cuộc họp và nhấn mạnh rằng ôngTrump cảm thấy ông cần phải ở trong phòng với người đồng cấp Nga Putin để đánh giá "quan điểm" của mình về lệnh ngừng bắn.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Putin đang ở thành phố Magadan trước khi đến Alaska dự hội nghị với Tổng thống Trump.

Hãng tin Reuters cho biết, máy bay Ilyushin Il-96 của Nga có mặt tại Alaska trước cuộc gặp Trump - Putin.