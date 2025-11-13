Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra Dự án sân bay Long Thành

Sân bay quốc tế Long Thành được xây dựng tại tỉnh Đồng Nai, dự kiến khi hoàn thành sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam với công suất thiết kế lên tới 100 triệu hành khách mỗi năm. Theo kế hoạch, dự án sẽ cơ bản hoàn thành, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện để khánh thành theo quy định vào ngày 19/12/2025.