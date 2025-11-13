Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra Dự án sân bay Long Thành

Sáng 13/11, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến kiểm tra thực địa, động viên lực lượng thi công và làm việc tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai).
Tham gia đoàn có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.
Đón và làm việc với đoàn công tác, về phía tỉnh Đồng Nai có ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
Chuyến làm việc nhằm nắm bắt tình hình triển khai các hạng mục chính của dự án, tiến độ thi công và công tác giải ngân, bảo đảm hoàn thành đúng mục tiêu đưa sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào hoạt động theo kế hoạch
Lãnh đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) báo cáo tiến độ Dự án Sân bay Long Thành với Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, động viên lực lượng thi công dự án.
Sân bay quốc tế Long Thành được xây dựng tại tỉnh Đồng Nai, dự kiến khi hoàn thành sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam với công suất thiết kế lên tới 100 triệu hành khách mỗi năm. Theo kế hoạch, dự án sẽ cơ bản hoàn thành, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện để khánh thành theo quy định vào ngày 19/12/2025.
