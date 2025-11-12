Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein

Tại buổi hội kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm chào mừng Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein đến thăm Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm cấp nguyên thủ đầu tiên giữa Việt Nam và Jordan diễn ra trong thời điểm rất quan trọng, đúng dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1980-2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá, năm 2026 sắp đến là một năm có nhiều ý nghĩa với hai dân tộc Việt Nam và Jordan, khi Jordan kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh và Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ XIV - một Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng, đề ra những định hướng đưa Việt Nam bước sang một kỷ nguyên phát triển mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein. (Ảnh: TTXVN)

Đánh giá cao kết quả thực chất của buổi hội đàm giữa Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein và Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam và Jordan có rất nhiều tiềm năng để thúc đẩy hơn nữa hiệu quả hợp tác không chỉ vì lợi ích của nhân dân hai nước mà còn vì lợi ích của khu vực ASEAN và Trung Đông.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam rất coi trọng việc củng cố quan hệ với các quốc gia Trung Đông, trong đó có Jordan, quốc gia có vị thế rất quan trọng tại khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng với những điểm tương đồng trong chính sách hoà bình, độc lập, tự chủ, hợp tác cùng phát triển, Việt Nam và Jordan sẽ trở thành đối tác tin cậy của nhau ở hai khu vực, phát huy các thế mạnh của nhau để cùng bứt phá vươn lên trong sự nghiệp phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng hoan nghênh việc Jordan cử đoàn doanh nghiệp quy mô lớn tháp tùng Quốc vương trong chuyến thăm lần này, góp phần nâng cao hiệu quả thực chất của chuyến thăm.

Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein khẳng định rất coi trọng chuyến thăm Việt Nam lần này, nhất trí với nhận định của Tổng Bí thư Tô Lâm về tầm quan trọng của giai đoạn hiện nay đối với quá trình phát triển của hai đất nước, hai dân tộc. Quốc vương Jordan bày tỏ chia sẻ trước các mất mát to lớn mà nhân dân Việt Nam phải gánh chịu qua các đợt thiên tai vừa qua.

Thông tin với Tổng Bí thư Tô Lâm về những kết quả cụ thể, thực chất trong buổi hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein khẳng định Jordan mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với Việt Nam, trong đó đặc biệt là hợp tác giữa khu vực tư nhân hai bên.

Bên cạnh đó, Quốc vương mong muốn hai bên củng cố hơn nữa lòng tin chính trị, mở rộng hợp tác về quốc phòng - an ninh, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau về khoa học - công nghệ, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân nhằm nâng cao hơn nữa hiểu biết giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein. (Ảnh: TTXVN)

Nhân dịp này, Quốc vương Jordan mời Việt Nam tham dự Hội nghị quốc tế về bảo đảm an ninh lương thực mà Jordan sắp tổ chức thời gian tới.

Về các định hướng lớn cho quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Jordan trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm và Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein thống nhất trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, Việt Nam và Jordan cần thúc đẩy hợp tác nhằm ứng phó với các thách thức mới.

Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất một số biện pháp cụ thể cần triển khai trong thời gian tới như chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh và tạo đột phá về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế và thiết bị y tế, dược phẩm, năng lượng, du lịch…; thúc đẩy hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc, ASEAN và các tổ chức khu vực ở Trung Đông.