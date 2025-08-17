Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an Nhân dân

Sáng 17/8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).
Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự Lễ kỷ niệm.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng tới dự Lễ kỷ niệm.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và các đại biểu tại Lễ kỷ niệm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm.
Dự Lễ kỷ niệm còn có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại biểu các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và các địa phương khu vực lân cận TP Hà Nội; đại biểu lãnh đạo Công an, Cảnh sát, An ninh, Nội vụ các nước láng giềng, các nước ASEAN và một số nước có quan hệ hữu nghị; Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và đại diện An ninh, Cảnh sát một số nước; Trưởng đại diện một số tổ chức quốc tế tại Hà Nội...
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng dự Lễ kỷ niệm.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự Lễ kỷ niệm.
Buổi lễ được tổ chức nhằm ôn lại chặng đường vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Lễ kỷ niệm được truyền hình, phát thanh trực tiếp lúc 9h trên kênh VTV1/Đài Truyền hình Việt Nam; kênh VOV1/Đài Tiếng nói Việt Nam và tiếp sóng trên các kênh truyền hình, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố.
