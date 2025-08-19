Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ bàn giao tòa nhà Bắc Bộ Phủ ở Hà Nội

Kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2025), sáng 19/8 tại Hà Nội, diễn ra lễ bàn giao tòa nhà Bắc Bộ Phủ thuộc Dự án cải tạo sửa chữa nâng cấp xây mới Trụ sở làm việc cơ quan Chủ tịch nước.

Tới dự buổi lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Lê Hoài Trung và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ bàn giao toà nhà Bắc Bộ Phủ số 2 Lê Thạch

Tại buổi lễ Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường cùng các lãnh đạo chính thức cắt băng khánh thành và nhận bàn giao Toà nhà Bắc Bộ phủ. Tòa nhà Bắc Bộ Phủ tại địa chỉ số 2 Lê Thạch (Hoàn Kiếm, Hà Nội) là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc những ngày đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Sau 7 tháng thi công khẩn trương, dự án hoàn thành khi vừa bảo tồn tối đa giá trị nguyên mẫu, giữ nguyên hình thái kiến trúc và chi tiết ban đầu, vừa tinh tế nâng cấp nội ngoại thất, đáp ứng yêu cầu hiện đại. Việc bàn giao tòa nhà Bắc Bộ Phủ không chỉ đánh dấu thời khắc một di sản lịch sử được phục dựng, mà còn mở ra chương mới của công trình biểu tượng này.

Với diện mạo mới, Bắc Bộ Phủ sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện lịch sử cho thế hệ mai sau, đồng thời đóng vai trò là biểu trưng cho diện mạo quốc gia trong công tác đối ngoại cấp cao, đại diện cho hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Đây cũng là một biểu tượng kiến trúc hiện đại, góp phần tôn vinh không gian di sản quanh hồ Hoàn Kiếm.