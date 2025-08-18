Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(VTC News) -

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, sáng 18/8, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương các khóa, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: TTXVN)

Cuộc gặp mặt nhằm ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc. Sự kiện cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với các lão thành cách mạng, các nguyên Ủy viên Trung ương, nguyên lãnh đạo các Ban, cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: TTXVN)

Cuộc gặp mặt là sự ghi nhận, tri ân những cống hiến, đóng góp to lớn của các nguyên lãnh đạo đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; lắng nghe ý kiến đóng góp quý báu, trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ được kết tinh giữa kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc và tầm nhìn chiến lược của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu từng chèo lái con thuyền cách mạng của đất nước ta.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì buổi gặp mặt. (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huy hiệu Đảng, thẻ Đảng viên mới cho các cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.