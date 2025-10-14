Khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII

Trung tâm Báo chí hoạt động từ ngày 14-17/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Trong thời gian diễn ra Đại hội, Trung tâm sẽ điều hành, hướng dẫn các hoạt động báo chí, tổ chức phát hành thông cáo báo chí sau mỗi phiên làm việc và họp báo công bố kết quả Đại hội vào chiều 17/10.