Nhân sự BCH Đảng bộ TP Hà Nội phải có phẩm chất đạo đức tốt, dám nghĩ, dám làm

(VTC News) -

Nội dung này được Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 chiều 15/10.

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII được tổ chức trong 3 ngày (15-17/10).

Phiên trù bị diễn ra chiều 15/10 bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu và hoàn tất nhiều nội dung trước khi bước vào phiên khai mạc chính thức sáng 16/10.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, thu hút sự quan tâm theo dõi của các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp Nhân dân không chỉ riêng Hà Nội mà còn của cả nước. Thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố sẽ góp phần quan trọng vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại phiên trù bị. (Ảnh: Viết Thành)

Theo Bí thư Hà Nội, Đại hội sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ: Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội 14 của Đảng; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội 14 của Đảng.

"Tôi đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy Đảng và gần 50 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố, tích cực đóng góp vào sự thành công của Đại hội", bà Hoài nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, gợi mở một số vấn đề. Về xây dựng văn kiện đại hội, ngay sau khi có chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng, Thành ủy đã chỉ đạo xây dựng văn kiện kịp thời, nghiêm túc, đúng quy định của Đảng, hướng dẫn của Trung ương.

Dự thảo văn kiện trình Đại hội đã được các tổ chức Đảng, các nhà khoa học, đội ngũ chuyên gia, trí thức, đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô tham gia, đặc biệt dự thảo văn kiện đã được thảo luận, tham gia ý kiến tại Đại hội của 136 Đảng bộ trực thuộc thành phố.

Các đại biểu dự Đại hội.

Tại Đại hội lần này, Bí thư Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, đóng góp trí tuệ nhằm làm rõ, minh họa thêm bức tranh toàn cảnh, khẳng định những thành quả thành phố đã đạt được và những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục, sửa chữa, đặc biệt kiến nghị, đề xuất những giải pháp đột phá để Thủ đô bứt phá trong thời gian tới.

Về bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 18 và Bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, bà Hoài đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì sự phát triển chung của thành phố, nghiên cứu kỹ đề án, nghiên cứu kỹ cơ cấu, số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII là những nhân sự có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, có sức bật, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo.

Mỗi kỳ Đại hội, cùng với việc thảo luận các văn kiện, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện phát triển trong thời gian tới thì việc bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố vô cùng quan trọng. Bởi lẽ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ đại hội, có trách nhiệm lãnh đạo toàn Đảng bộ thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã quyết nghị.

Nhận thức sâu sắc vấn đề này, trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, Thành ủy đã bám sát và thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thực hiện đầy đủ các bước, quy trình theo quy định, đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch trong xây dựng đề án nhân sự. Đề án nhân sự trình ra Đại hội đã được các cơ quan chức năng thẩm định và được Bộ Chính trị phê duyệt.

Bí thư Hà Nội đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì sự phát triển chung của thành phố, nghiên cứu kỹ đề án, nghiên cứu kỹ cơ cấu, số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2025-2030 là những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, có sức bật, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo, đảm bảo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố được Đại hội bầu ra là một tập thể mạnh, đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, đủ năng lực lãnh đạo triển khai thực hiện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần này có nhiều đổi mới, đã áp dụng công nghệ vào phục vụ Đại hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các đại biểu trong việc nghiên cứu tài liệu Đại hội.

Bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các đại biểu dự Đại hội chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo mật tài liệu, nghiên cứu kỹ quy chế làm việc của Đại hội, quy chế bầu cử trong Đảng, trong đó có một số điểm mới, đề nghị các tổ đại biểu quán triệt để thống nhất thực hiện, đảm bảo quyền dân chủ của đảng viên và sự tập trung lãnh đạo của Đảng.