Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao văn kiện, thỏa thuận hợp tác với LHQ

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cùng Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Alexander de Croo, Giám đốc Điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell và Giám đốc Điều hành Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) Diene Keita đã tiến hành trao các Chương trình Hợp tác quốc gia (CPD) giai đoạn 2027 - 2031 giữa Chính phủ Việt Nam và 3 cơ quan phát triển hàng đầu này.

Tiếp đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Tổng Giám đốc UNDP Alexander de Croo đã trao Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung “Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và UNDP về việc cải tạo, nâng cấp và sử dụng Ngôi Nhà xanh chung của Liên hợp quốc tại Hà Nội năm 2012”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao văn kiện, thỏa thuận hợp tác của Việt Nam với các cơ quan của Liên hợp quốc. (Ảnh: TTXVN)

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Bộ Công an Việt Nam và đại diện Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã trao Ý định thư về việc thành lập trung tâm phòng, chống tội phạm mạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng sự hỗ trợ và hợp tác quý báu của các tổ chức Liên hợp quốc dành cho Việt Nam qua các thời kỳ.

Từ những năm tháng tái thiết sau chiến tranh trong thập niên 1970, công cuộc Đổi mới từ thập niên 1980, tiến trình hội nhập quốc tế từ thập niên 1990, cho đến những thành tựu phát triển ngày nay; sự đồng hành của UNDP, UNICEF và UNFPA đã góp phần thiết thực vào công cuộc giảm nghèo, thúc đẩy phát triển bền vững, bảo vệ quyền trẻ em, nâng cao chất lượng dân số, thúc đẩy bình đẳng giới và bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh những đóng góp đó không chỉ mang ý nghĩa về nguồn lực, mà quan trọng hơn là việc chia sẻ tri thức, kinh nghiệm cùng các ý tưởng và giải pháp tiên tiến, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và củng cố vững chắc nền tảng phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định việc ký kết và trao các Văn kiện Chương trình quốc gia giai đoạn 2027 - 2031 hôm nay mở ra một chương mới trong quan hệ đối tác giữa Việt Nam và 3 tổ chức Liên hợp quốc. Đây không chỉ là khuôn khổ định hướng các chương trình hoạt động trong 5 năm tới, mà còn là cam kết mạnh mẽ nhằm chuyển hóa các mục tiêu chiến lược thành hành động và kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Nhấn mạnh giai đoạn 2027 - 2031 mang ý nghĩa bản lề đối với Việt Nam sau 40 năm Đổi mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết đất nước đang nỗ lực bứt phá để hoàn thành các mục tiêu phát triển đến năm 2030, tạo tiền đề hiện thực hóa khát vọng trở thành nước phát triển, có công nghiệp hiện đại và thu nhập cao vào năm 2045.

Trong hành trình đó, Việt Nam mong muốn UNDP, UNICEF và UNFPA tiếp tục phát huy thế mạnh, kinh nghiệm và mạng lưới toàn cầu để đồng hành cùng Việt Nam trong việc đổi mới mô hình phát triển, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực tự cường, thích ứng với già hóa dân số và phát huy vai trò của phụ nữ, thanh niên.

Ba tổ chức Liên hợp quốc được kỳ vọng sẽ tiếp tục là những đối tác tin cậy, hỗ trợ Việt Nam tiếp cận tri thức, công nghệ và nguồn lực tiên tiến, đồng thời tăng cường phối hợp nội bộ hệ thống để tạo ra các tác động toàn diện, lâu dài.

Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ miễn phí trụ sở cho các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam, đồng thời hoan nghênh các cơ quan này đặt văn phòng đại diện quốc gia, khu vực hoặc đăng cai tổ chức các sự kiện lớn toàn cầu tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển với các nước thông qua các cơ chế hợp tác, cùng hướng tới một thế giới hòa bình, thịnh vượng, bao trùm và lấy con người làm trung tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. (Ảnh: TTXVN)

Trong phát biểu, lãnh đạo 3 cơ quan phát triển hàng đầu của Liên hợp quốc là UNDP, UNICEF và UNFPA đều bày tỏ sự khâm phục trước chặng đường phát triển cùng những thành tựu nổi bật của Việt Nam.

Tổng Giám đốc UNDP khẳng định mối quan hệ đối tác kéo dài suốt 5 thập kỷ qua đã tạo dựng nền móng vững chắc chưa từng có. UNDP ghi nhận sự bứt phá ngoạn mục của Việt Nam từ một quốc gia chịu nhiều đau thương sau chiến tranh vươn lên thành nền kinh tế năng động, đồng thời là điểm sáng toàn cầu về giảm nghèo và phát triển con người. Bước vào giai đoạn hợp tác mới, UNDP cam kết tiếp tục sát cánh, hỗ trợ Việt Nam nắm bắt kịp thời các cơ hội mang tính thời đại.

Trong khi đó, Giám đốc Điều hành UNICEF chúc mừng bước tiến vượt bậc cùng tầm nhìn tương lai đầy tham vọng của Việt Nam. Đại diện UNICEF nhấn mạnh Việt Nam là minh chứng rõ nét cho thấy đầu tư vào con người chính là động lực tạo nên sự chuyển mình kinh tế - xã hội sâu sắc.

UNICEF cũng hoan nghênh vị thế quốc tế ngày càng gia tăng của Việt Nam, qua đó kỳ vọng Việt Nam sẽ tích cực chia sẻ kinh nghiệm phát triển thông qua cơ chế hợp tác Nam - Nam và hợp tác ba bên.

Giám đốc Điều hành UNFPA đánh giá cao những tiến bộ vượt bậc của Việt Nam trong việc nâng cao tuổi thọ người dân, cải thiện hệ thống y tế, giáo dục và giảm mạnh tỷ lệ tử vong ở sản phụ.

Phía UNFPA bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước thành tựu thực tế khi không ghi nhận trường hợp tử vong ở sản phụ nào tại 60 bản làng vùng sâu, vùng xa thuộc khuôn khổ một dự án do cơ quan này hỗ trợ. Khẳng định sự trân trọng trước sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam, lãnh đạo UNFPA mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng góp lớn hơn nữa vào các mục tiêu phát triển chung của cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu thúc đẩy Sáng kiến Một Liên hợp quốc nhằm nỗ lực cải tổ Liên hợp quốc ở cấp quốc gia, tăng cường hiệu quả hoạt động các tổ chức Liên hợp quốc thường trú tại Việt Nam thông qua việc xây dựng Ngôi nhà xanh chung của Liên hợp quốc tại Hà Nội. Đây là mô hình đầu tiên trên thế giới, có thiết kế thân thiện với môi trường và là biểu tượng về quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên hợp quốc.

Việc sửa đổi thỏa thuận và gia hạn thời gian miễn tiền thuê nhà cho các tổ chức Liên hợp quốc là đóng góp rất thiết thực cho các cơ quan Liên hợp quốc trong bối cảnh gặp khó khăn về tài chính, đồng thời thúc đẩy quan hệ với Liên hợp quốc, qua đó, thể hiện vai trò, vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam.

Trong khi đó, việc hình thành Trung tâm Phòng, chống tội phạm mạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Việt Nam được kỳ vọng góp phần tăng cường năng lực chung của khu vực trong ứng phó với tội phạm mạng; kết nối các nỗ lực quốc gia với các cơ chế hợp tác của Liên hợp quốc; thúc đẩy chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, công nghệ và nguồn lực trong phòng, chống các loại tội phạm ngày càng lợi dụng mạnh mẽ không gian mạng, dữ liệu và công nghệ mới.

Các văn kiện, thỏa thuận hợp tác trên tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành của Liên hợp quốc đối với công cuộc phát triển của Việt Nam, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng, hiệu quả và toàn diện hơn.