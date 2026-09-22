Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng người Việt tại Mỹ khép lại quá khứ, chung tay kiến tạo tương lai dân tộc

Tham dự sự kiện có hơn 2.000 đại biểu, bao gồm các quan chức của Liên hợp quốc, bạn bè Hoa Kỳ, quốc tế và đông đảo đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ với gần 1.300 kiều bào. Đây là sự kiện gặp gỡ giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cộng đồng diễn ra ở nước ngoài có số lượng kiều bào tham dự lớn nhất từ trước đến nay.

Trong không khí thân mật, thắm đượm tình đồng bào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ xúc động được gặp mặt kiều bào; vui mừng khi biết cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ ngày càng phát triển về quy mô, năng động, hội nhập tốt và có nhiều đóng góp tích cực cho chính quyền sở tại, cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại sự kiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thông tin tới cộng đồng về những thành tựu phát triển của Việt Nam trong những năm qua; nhấn mạnh đất nước ta đã có những bước phát triển rất quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Đất nước cũng đang chứng kiến những chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - những động lực then chốt để phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, đất nước đang tập trung phát triển những lĩnh vực chiến lược như: xây dựng hạ tầng số, thúc đẩy trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ xanh và kinh tế số; đồng thời xây dựng những cơ chế mới để giải phóng sức sáng tạo của người dân, doanh nghiệp và đội ngũ trí thức. Đây là những lĩnh vực mà cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ có thế mạnh và có thể tham gia đóng góp.

Với Hoa Kỳ, quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu rộng và thực chất trên nhiều lĩnh vực. Từ thương mại, đầu tư, giáo dục đến khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, quốc phòng - an ninh và khắc phục hậu quả chiến tranh, hai nước ngày càng có nhiều lợi ích chung và không gian hợp tác.

Nhìn lại chặng đường hơn 30 năm kể từ khi Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ, hai nước có quyền tự hào về những bước tiến rất dài. Từ những khác biệt và đau thương của quá khứ, hai nước đã từng bước xây dựng lòng tin, mở rộng hợp tác, phát triển và chia sẻ lợi ích chiến lược.

Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần trượng nghĩa, hợp tác có thể thay thế đối đầu, lòng tin có thể được xây dựng từ những khác biệt và mong muốn hướng tới tương lai của hai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tự hào về một cộng đồng người Việt Nam cần cù, năng động và giàu nghị lực, có mặt trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống Hoa Kỳ. Mỗi người bằng công việc và sự cống hiến của mình đều góp phần vào sự phát triển của Hoa Kỳ. Những phẩm chất và đóng góp tích cực đó được chính quyền và người dân sở tại ghi nhận và đánh giá cao.

Bên cạnh đó, mỗi lần có dịp gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đều có cảm nhận rất đặc biệt, dù ở Hoa Kỳ hay bất kỳ đâu, mỗi người, mỗi gia đình với những câu chuyện và hành trình riêng, song bà con vẫn luôn hướng về quê hương, nguồn cội.

Đối với thế hệ trẻ người Việt Nam tại Hoa Kỳ, các em có thể có quốc tịch khác, nhưng vẫn mang trong mình dòng máu Lạc Hồng và bản sắc người Việt. Các em chính là tương lai của cộng đồng và cũng là một phần tương lai của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn đồng bào Việt Nam tại Hoa Kỳ cùng chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, ngày 2/8/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đại hội XIV và đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy của Đảng, xác định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực của kiều bào, nhất là trí thức, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học và thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới cần tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại. Nguồn lực trong nước và nguồn lực quốc tế phải được kết nối.

Nguồn lực vật chất phải đi cùng với nguồn lực trí tuệ. Sức mạnh của hơn 100 triệu người Việt Nam trong nước phải được gắn với sức mạnh của 6,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên khắp thế giới. Có như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ sớm đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ là cộng đồng người Việt lớn nhất trên thế giới, có lịch sử hình thành gắn với những biến động sâu sắc của đất nước trong thế kỷ 20. Trong cộng đồng có nhiều thế hệ, nhiều hoàn cảnh và nhiều cách nhìn khác nhau về lịch sử. Tuy nhiên, “nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, đó là chân lý không bao giờ thay đổi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, trải qua chiến tranh, chia cắt với nhiều đau thương, mất mát, chúng ta càng thấm thía giá trị của hòa bình. Ai trong chúng ta cũng đều mong muốn các thế hệ con cháu được thừa hưởng những giá trị tốt đẹp mà hòa bình mang lại, đó là một cuộc sống bình yên, tự do lao động, học tập, sáng tạo, là lòng nhân ái, sự bao dung, niềm tin, sự đồng lòng và khát vọng cùng nhau xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng khép lại quá khứ, cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc, cũng là vì chính tương lai của con cháu chúng ta. Đây không chỉ là mong muốn, mà là trách nhiệm của thế hệ chúng ta với thế hệ mai sau.

Chương trình nghệ thuật “Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc” gửi tới cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn đồng bào Việt Nam tại Hoa Kỳ cùng chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng bằng những việc làm cụ thể như mở rộng những mạng lưới trí thức Việt Nam toàn cầu; kết nối doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp kiều bào tại Hoa Kỳ; tạo thêm những chương trình trao đổi sinh viên, giáo sư và chuyên gia, tạo điều kiện để thế hệ trẻ người Việt tại Hoa Kỳ về Việt Nam thực tập, nghiên cứu và khởi nghiệp, xây dựng những dự án chung trong khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, đổi mới sáng tạo; tạo ra những cây cầu mới vun đắp quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ.

Mỗi người Việt Nam thành công tại Hoa Kỳ có thể góp phần làm cho hình ảnh Việt Nam được biết đến nhiều hơn. Mỗi doanh nhân có thể mở thêm một cánh cửa hợp tác. Mỗi nhà khoa học có thể xây dựng thêm một cây cầu tri thức. Mỗi sinh viên có thể tạo thêm một kết nối giữa hai đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước luôn hoan nghênh và trân trọng mọi đóng góp, kể cả trực tiếp hay từ xa của bà con. Cùng chung tay, góp sức xây dựng quê hương chính là tinh thần của “tình dân tộc - nghĩa đồng bào”.

Chương trình nghệ thuật “Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc” gửi tới cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn đồng bào Việt Nam ở Hoa Kỳ gìn giữ tiếng Việt, truyền lại những giá trị văn hóa, phong tục và truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho thế hệ trẻ kiều bào bởi đây chính là sợi dây bền chặt kết nối mỗi người Việt Nam với quê hương, cội nguồn. Bên cạnh đó, đồng bào Việt Nam ở Hoa Kỳ cần phát huy vai trò là những “đại sứ văn hóa”, mang bản sắc Việt Nam tới gần hơn nữa với người dân Mỹ và bạn bè quốc tế.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng với cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ đã thưởng thức chương trình nghệ thuật “Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc”. Sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc biệt được tổ chức theo hình thức kết hợp điện ảnh và âm nhạc nhằm tái hiện hành trình từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến đổi mới, hội nhập và phát triển.

Những điểm chính trong bài phát biểu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đang tập trung phát triển các lĩnh vực chiến lược, gồm: hạ tầng số, AI, bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ xanh và kinh tế số; xây dựng cơ chế giải phóng sức sáng tạo của người dân, doanh nghiệp và đội ngũ trí thức.

Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng sâu rộng, thực chất, trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư, giáo dục đến khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, quốc phòng - an ninh và khắc phục hậu quả chiến tranh, hai nước ngày càng có nhiều lợi ích chung và không gian hợp tác.

Hơn 30 năm kể từ khi bình thường hóa quan hệ, Việt Nam và Hoa Kỳ có quyền tự hào về những bước tiến rất dài. Từ những khác biệt và đau thương của quá khứ, hai nước đã từng bước xây dựng lòng tin, mở rộng hợp tác, phát triển và chia sẻ lợi ích chiến lược.

Dù trong cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ có nhiều thế hệ, nhiều hoàn cảnh và nhiều cách nhìn khác nhau về lịch sử, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh “nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một” là chân lý không bao giờ thay đổi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng khép lại quá khứ, cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc, cũng là vì chính tương lai của con cháu chúng ta.

Đề nghị kiều bào đóng góp bằng những việc làm cụ thể như: mở rộng mạng lưới trí thức Việt Nam toàn cầu; kết nối doanh nghiệp; tăng trao đổi sinh viên, giáo sư, chuyên gia; tạo điều kiện cho thế hệ trẻ về Việt Nam thực tập, nghiên cứu, khởi nghiệp; triển khai dự án chung về khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, đổi mới sáng tạo...

Việt Cường-Quang Trung/VOV