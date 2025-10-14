Tổng Bí thư: Cả nước kỳ vọng TP.HCM trở thành hình mẫu siêu đô thị

Sáng nay 14/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ qua các thời kỳ dự cùng tham dự và chỉ đạo Đại hội.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm định hướng các đại biểu Thành phố tập trung chỉ rõ những ưu điểm, lợi thế cũng như tồn tại, hạn chế về việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Tổng Bí thư cũng chỉ rõ các vấn đề, hạn chế yêu cầu TP.HCM cần tập trung khắc phục thời gian tới, trong đó nổi lên là kẹt xe, ngập nước.
"Tôi có những việc rất trăn trở và khi làm việc với TP.HCM đã nhắc tới. Bên cạnh là cực tăng trưởng dẫn đầu cả nước, luôn duy trì tăng trưởng tốt, TP.HCM còn có truyền thống là cực đổi mới sáng tạo. Hãy nhớ lại truyền thống của TP.HCM các nhiệm kỳ trước, nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng đã được thực hiện tại TP.HCM và Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghiên cứu phát triển ra cả nước. Do vậy, Thành phố cần phát huy, những hạn chế, tồn tại Thành phố cần khắc phục. Rất mong chờ TP.HCM lấy lại tinh thần là một cực đổi mới sáng tạo, là trung tâm đổi mới sáng tạo", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.
Tổng Bí thư khẳng định quan điểm phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với phát triển kinh tế ngày càng được nhận thức sâu sắc, thể hiện nhất quán trong thực tiễn lãnh đạo, quản lý. TP.HCM đã làm rất tốt công tác an sinh xã hội, cần tiếp tục chú trọng phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, an ninh con người, chăm sóc sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng sống của người dân.
Theo Tổng Bí thư, quy mô kinh tế TP.HCM sau hợp nhất đạt 123 tỷ USD, chiếm 23,5% GDP cả nước, sánh ngang nhiều đô thị lớn trong khu vực; kinh tế số ngày càng trở thành động lực quan trọng, đóng góp trên 25% GRDP, lan tỏa mạnh sang các lĩnh vực tài chính, thương mại, y tế, giáo dục, văn hóa. TP.HCM cũng đi đầu cả nước về chuyển đổi xanh, phát triển đô thị thông minh. Ông yêu cầu các tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương trước khi sáp nhập được quy hoạch một cách chiến lược, bảo đảm tính bổ sung và lan tỏa, tạo nên một không gian phát triển thống nhất và hiệu quả.
Cũng theo Tổng Bí thư, việc hợp nhất TP.HCM với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu là bước ngoặt lịch sử, nơi ba cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ. Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và đồng bào cả nước đặt nhiều kỳ vọng Thành phố mới sẽ trở thành hình mẫu “siêu đô thị”, hình thành các động lực tăng trưởng mới vươn lên ngang tầm các đô thị quốc tế, phát triển thông minh, hiện đại, tăng trưởng xanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ, văn hóa và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam.
Trước giờ khai mạc, Tổng Bí thư gặp gỡ, chúc mừng các đại biểu đại diện cho 366.000 đảng viên của TP.HCM tham dự Đại hội. Tổng Bí thư chia sẻ mong muốn các đại biểu tập trung thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm, đánh giá sâu hơn những hạn chế, yếu kém, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi phát triển Thành phố.
Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố đã quán triệt sâu sắc tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và trách nhiệm tiên phong của TP.HCM, xác định mục tiêu then chốt là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện. TP.HCM trở thành đô thị văn minh, hiện đại, dẫn đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và vươn lên vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu với nền kinh tế tri thức và sáng tạo,thuộc nhóm 100 thành phố có năng lực cạnh tranh, hạnh phúc và bền vững hàng đầu thế giới.
Trước Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu đã tham quan không gian triển lãm “TP.HCM - Kỷ nguyên vươn mình”, trưng bày hơn 650 sản phẩm công nghệ hiện đại, thể hiện tầm nhìn thành phố thông minh trong kỷ nguyên chuyển đổi số cùng không gian triển lãm hơn 1.500 đơn vị xuất bản, 39 cơ quan báo chí tiêu biểu cùng chung tay thể hiện hành trình đổi mới, sáng tạo của ngành báo chí thành phố trong thời kỳ số hóa. (Ảnh: Hữu Long)
Tổng Bí thư cùng các đại biểu trải nghiệm không gian triển lãm sách báo theo ý tưởng “Cây tri thức”, kết nối tinh hoa truyền thống và hiện đại qua các mô hình báo chí dữ liệu, khu trải nghiệm AI, các ấn phẩm tuyên truyền số, sách nói và sách điện tử. (Ảnh: Hữu Long)
Tổng Bí thư, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tại Khu vực triển lãm sản phẩm công nghệ với nhiều sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang được TP ứng dụng như App Công dân số, Chatbot AI hay hệ thống AI hỗ trợ quản lý giao thông, thể hiện quyết tâm đưa công nghệ phục vụ người dân TP một cách thực chất và toàn diện. (Ảnh: Hữu Long)
Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị phân công, chỉ định Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tiếp tục làm Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 và chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM.
