Tổng Bí thư: Cả nước kỳ vọng TP.HCM trở thành hình mẫu siêu đô thị

"Tôi có những việc rất trăn trở và khi làm việc với TP.HCM đã nhắc tới. Bên cạnh là cực tăng trưởng dẫn đầu cả nước, luôn duy trì tăng trưởng tốt, TP.HCM còn có truyền thống là cực đổi mới sáng tạo. Hãy nhớ lại truyền thống của TP.HCM các nhiệm kỳ trước, nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng đã được thực hiện tại TP.HCM và Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghiên cứu phát triển ra cả nước. Do vậy, Thành phố cần phát huy, những hạn chế, tồn tại Thành phố cần khắc phục. Rất mong chờ TP.HCM lấy lại tinh thần là một cực đổi mới sáng tạo, là trung tâm đổi mới sáng tạo", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.