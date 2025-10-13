Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng nay 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên trù bị, để chuẩn bị các nội dung cho phiên chính thức diễn ra vào ngày 14 và ngày 15/10.
Trước khi bước vào phiên trù bị, Đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM và Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 có 547 đại biểu, đại diện cho 366.000 đảng viên toàn thành phố. Đại hội lần này là đại hội chuyển đổi số toàn diện. Các đại biểu không sử dụng tài liệu giấy mà sử dụng các thiết bị thông minh để truy cập tài liệu. Đại biểu cũng được điểm danh bằng thiết bị nhận diện khuôn mặt, robot hướng dẫn...
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM có sự tham dự của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố và đại diện các cơ quan Trung ương.
Theo báo cáo, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội của TP đã nhận 30.000 lượt ý kiến từ cán bộ, đảng viên, chuyên gia và nhân dân thành phố gửi về, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và kỳ vọng lớn vào một tầm nhìn phát triển mới. Nổi bật trong đó là các góp ý đề xuất thí điểm “sandbox” cho fintech và tài sản số, hình thành mô hình “tam giác phát triển” và tư duy quy hoạch “đa cực, tích hợp, siêu kết nối”, để đưa thành phố vươn tầm là siêu đô thị toàn cầu.
Phát biểu tại phiên trù bị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thông tin, Đại hội tập trung thực hiện 2 nội dung: tổng kết việc thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2025-2030. Ông yêu cầu đại hội phải thảo luận nghiêm túc, xác định giải pháp phát triển, tạo ra được động lực mới, những chuyển biến căn bản ở mọi lĩnh vực để phát triển thành phố nhanh, bền vững hơn nữa.
Đại hội cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng và công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra... Thành ủy TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; bầu nhân sự Đoàn đại biểu TP.HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại phiên trù bị, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ TP đóng góp cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Tại phiên trù bị sáng nay, các đại biểu cùng tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ, chung tay chia sẻ những khó khăn, mất mát của đồng bào ở các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão lũ gây ra.
Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Ban Vận động cứu trợ TP cũng đã tổ chức lễ phát động đợt vận động và tiếp nhận các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào các tỉnh khu vực phía và Bắc Trung bộ bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.
Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, bên cạnh hoạt động chính là các triển lãm về thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của TP quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược.
Các sản phẩm công nghệ nổi bật được giới thiệu tại Triển lãm. Trong đó, lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, AI và IoT, các doanh nghiệp như CMC, Viettel, QTSC, Mobifone giới thiệu hệ sinh thái AI, nền tảng chuyển đổi số, giải pháp an ninh mạng, robot hành chính, kiosk thông minh và camera Edge AI tiên tiến. Lĩnh vực y tế thông minh và thiết bị y sinh thu hút với hệ thống robot phẫu thuật da Vinci Xi, robot Modus V Synaptive ứng dụng AI, cùng các giải pháp chăm sóc sức khỏe và vaccine tích hợp IoT...
Bác sĩ của Bệnh viện Bình dân giới thiệu robot hỗ trợ mổ nội soi, công nghệ được bệnh viện ứng dụng từ năm 2016 và đã hỗ trợ mổ thành công hơn 3.500 ca bệnh phức tạp.
Bên cạnh công nghệ, còn có khu vực triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, trưng bày hơn 300 ấn phẩm đặc sắc, phác họa hành trình chuyển đổi số, khẳng định vai trò tiên phong của ngành văn hóa - truyền thông trong sự nghiệp phát triển thành phố.
