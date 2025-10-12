Bí thư Trần Lưu Quang cùng đại biểu tham quan Metro số 1 trước thềm Đại hội Đảng bộ TP.HCM

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tham dự cùng đoàn đại biểu trong chuyến tham quan ý nghĩa này. Đây là một trong những hoạt động trước thềm đại hội, nhằm giúp các đại biểu có cái nhìn toàn diện về sự phát triển của thành phố sau hợp nhất.