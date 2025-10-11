Đoàn đại biểu TP.HCM dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh trước thềm Đại hội Đảng

Sáng 11/10, Thành ủy TP.HCM tổ chức các đoàn viếng nghĩa trang liệt sỹ tại khu Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vũng Tàu, đoàn lãnh đạo TP.HCM do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn đã dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố cũng tham dự.
Đến 10h cùng ngày, đoàn lãnh đạo TP.HCM do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn tiếp tục đến Bảo tàng Hồ Chí Minh dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM - Nguyễn Phước Lộc, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bảo tàng Hồ Chí Minh có chức năng nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và trưng bày tư liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt nhấn mạnh hành trình Người ra đi tìm đường cứu nước và tình cảm sâu nặng giữa Bác Hồ với đồng bào miền Nam. Nơi đây cũng là địa điểm thường xuyên tổ chức các hoạt động dâng hương, dâng hoa, lễ kết nạp Đảng - Đoàn, sinh hoạt chính trị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Đến 10h10 cùng ngày, đoàn lãnh đạo TP.HCM tiếp tục tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng - nơi lưu giữ và giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người con ưu tú của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam.
Nghi thức dâng hoa, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và Chủ tịch Hồ Chí Minh là hoạt động ý nghĩa, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân TP.HCM đối với các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, được tổ chức trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 dự kiến diễn ra trong 3 ngày (13 - 15/10), với sự tham dự của 550 đại biểu, chia thành 12 tổ thảo luận. Phiên trù bị được tổ chức vào ngày 13/10, phiên khai mạc chính thức diễn ra sáng 14/10.
