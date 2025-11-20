Tốn hơn trăm triệu đồng, thi lý thuyết lái ô tô 128 lần… vẫn trượt

(VTC News) -

Theo dữ liệu do Hiệp hội Ô tô Anh (AA Driving School) công bố, học viên bất đắc dĩ này đã nộp 23 bảng Anh (gần 800 nghìn đồng) cho mỗi lần thi và tổng cộng đã “đốt” ít nhất 2.944 bảng (hơn 100 triệu đồng) chỉ để cố gắng vượt qua bài kiểm tra lý thuyết trên máy tính.

Đây có lẽ là con số cao nhất từng được ghi nhận tại Anh kể từ khi phần thi lý thuyết được áp dụng năm 1996.

Phần thi này gồm hai nội dung chính. Phần một là 50 câu trắc nghiệm về luật giao thông, biển báo, khoảng cách an toàn trong vòng 57 phút, cần đạt ít nhất 43/50 điểm để vượt qua phần thi này. Phần hai là nhận diện nguy cơ (hazard perception) qua các đoạn video clip, cần đạt tối thiểu 44/75 điểm để vượt qua.

Chỉ khi đỗ lý thuyết, học viên mới được phép đăng ký thi thực hành với giá 62 bảng (khoảng 2,1 triệu đồng) vào ngày thường hoặc 75 bảng (khoảng 2,5 triệu đồng) vào cuối tuần.

128 lần thi trượt là con số cao nhất từng được ghi nhận tại Anh. (Ảnh: PA Images)

“Á quân” của kỷ lục trên là một học viên thi lý thuyết lần thứ 75 mới đỗ vào năm ngoái, tốn khoảng 1.725 bảng (hơn 59 triệu đồng) cùng hơn 90 giờ ngồi phòng thi.

Ở phần thi thực hành, hệ thống cũng ghi nhận còn có 2 trường hợp đã thi tới lần thứ 37 chưa đỗ. Một người khác phải mất 43 lần mới cầm được bằng lái, chi phí có thể lên tới hơn 3.000 bảng.

Trong năm tài chính vừa qua, gần 2,8 triệu lượt thi lý thuyết được tổ chức tại Anh với tỷ lệ đỗ trung bình chỉ 44,9%. Phần thi thực hành cũng không khá hơn khi tỷ lệ đỗ chỉ 48,7% trong hơn 1,8 triệu lượt thi.

Bà Emma Bush, Giám đốc AA Driving School, nhận xét rằng nhiều người thường chủ quan với lượng kiến thức cần học, cộng thêm áp lực thời gian và lo lắng khiến kết quả không như mong đợi.